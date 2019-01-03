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Что туристу нужно знать о Буковеле

Тетасе 17-січ, 2019, 11:289 prov 0
Если вы один из тех, кто без ума от зимних видов спорта, любите лыжи и сноуборд, то с приходом зимы наверняка начинаете выбирать между Европой и Карпатами. В обществе сформировался стереотип, что в Украине все уступает европейским курортам. Но стоит вам посетить Буковель – главный карпатский курорт, и вы сами все поймете. В действительности наш украинский Буковель даст фору лучшим альпийским и пиренейским горнолыжным курортам!
Что туристу нужно знать о Буковеле

Буковель: Европа ближе, чем вы думаете!
Почему карпатские горнолыжные курорты могут легко соревноваться даже со швейцарскими? Если вы хоть немного учили в школе географию, то наверняка видели, что Альпийские и Карпатские горы находится в одних и тех же широтах. Следовательно, климатические условия будут плюс-минус идентичными. В результате имеем одинаковые по всем характеристикам снежные склоны.
Буковель демонстрирует по-настоящему высокий уровень обслуживания. К услугам туристов развитая инфраструктура, благодаря чему они находятся в комфортных для себя условиях. Если хотите сэкономить на жилье, но покататься на лучших спусках Карпат – заходите на сайт https://koruna.ua/hotel/. Отель находится в Татарове, что в нескольких км от Буковеля.

Горнолыжный курорт Буковель: сказка наяву
Зимой курорт вызывает ассоциации с настоящей рождественской сказкой. Домики с покрытыми снегом крышами, мягкий свет в окнах, заснеженные холмы – атмосфера действительно сказочная. Интересный факт: географический центр Европы расположен в Карпатах.
Позвольте традиционным гуцульским мелодиям и таинственной трембите прикоснуться к струнам своей души. Окунитесь с головой в атмосферу, которая словно замерла посреди древних елей. Насладитесь современными горнолыжными спусками, высоким уровнем обслуживания и отличными условиями.
Что туристу нужно знать о Буковеле

Климат и природа
Любителям живописных пейзажей определенно стоит приехать в Карпаты в зимнюю пору. Горные хребты защищают все здешние курорты от сильных ветров, поэтому температура воздуха всегда стабильная. Путешественникам нравится, что здесь люди не пытаются перестроить природу под себя, а живут с ней в гармонии. Деревни от этого становятся еще более колоритными и аутентичными.

Цены на проживание
Если вы хотите сэкономить, старайтесь переждать сезон праздников или выбирайте жилье в ближайших поселках. Таким образом, вы сможете получить тот же сервис, и при этом не потратить лишнего.
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