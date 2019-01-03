На Рівненщині відбувся традиційний турнір з волейболу

В селі Шубків Рівненського району відбувся ХХХІV «Турнір поколінь» з волейболу серед місцевих команд.До його організації та проведення, крім Шубківської сільської ради, вже традиційно долучилися комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Центр спорту Рівненського району» Рівненської районної ради Рівненської області та Відділення НОК України в Рівненській області.Турнір має давню традицію, адже проходить щороку наприкінці січня і занесений до Національного Реєстру Рекордів України, як найтриваліший аматорський волейбольний турнір.Цього разу у спортивному залі Шубківської загальноосвітньої школи зібралися команди, сформовані за віковим цензом: школярі, юнаки до 20 років, чоловіки 20-25 років, 26-30 років, 31-40 років та понад 40 років.Змагання проходили по коловій системі, тому всі команди мали можливість виявити найсильнішого в очних протистояннях.У підсумку перше місце виборола команда «Олімп» віком 20 - 25 років. Волейболісти цього колективу не залишили конкурентам жодних шансів, набравши найбільше залікових очок. Друге місце - у збірної команди Шубківської ЗОШ. Бронзові нагороди дісталися команді молоді віком до 30 років.Хорошою традицією стало відзначення наймолодшого учасника, яким цього року був десятирічний Юрій Головач, та найстаршого - у черговий раз ним став сімдесятидворічний Віктор Павлюк. Найкращим гравцем змагань суддівською колегією визначено Олега Колосовського.Переможці та призери турніру отримали від КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх» дипломи, від Шубківської сільської ради – медалі. КЗ «Центр спорту Рівненського району» вручив переможцям та призерам кубки, а Відділення НОК України в Рівненській області нагородило учасників змагань призами.