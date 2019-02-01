Какое пиво пьют Украинцы?

Филиал Международного института социологии (г.Киев) в конце прошлого года провел исследование, направленное на изучение потребительского спроса на пиво. Посредством опроса граждан в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в западном, центральном и восточном регионе Украины, ученые пытались определить, пользуется ли популярностью хмельной продукт.
А также социологи выясняли, какому пиву отдают предпочтение украинцы. Речь шла не о конкретной торговой марке, а о том, произведено пиво крупным концерном или в производстве была задействована домашняя пивоварня: Киев, Харьков и Ивано-Франковск стали географическими пунктами исследования, женщины наравне с мужчинами отвечали на вопросы.
Мужчины, домашнее, светлое
В ходе опроса КМИС удалось выявить определенные закономерности и схожести в привычках украинцев, проживающих в разных уголках страны. Также были зарегистрированы и отличительные показатели. Мужчины, домашнее, светлое - именно эти три характеристики стали основой результатов опроса.
Представители сильного пола пьют пиво гораздо чаще своих прекрасных половин (59 % против 41 %).
Светлые сорта напитка имеют более число поклонников (68 %), чем темные (32 %).
При выборе пива, сваренного крупным заводом, и напитком, который произвела домашняя пивоварня, Киев и Ивано-Франковск выбрали крафтовый продукт. А жителям Харькова это не принципиально.
Наиболее высокий процент потребления пива приходится на западные области. Немного уступает им столичный регион. Если на Западе регулярно пьют пиво 54 % взрослого населения, то в Киеве – 49 %, а в восточной части страны всего 43 %.
За что любят пиво украинцы?
Не важно, сварил пиво зарубежный концерн или домашняя пивоварня: Киев выбирает этот вид алкоголя за вкус (36 %) и за возможность расслабиться (33 %). А большинство западных украинцев, кто регулярно покупает хмельной продукт, ценят вкус гораздо больше, чем содержание в напитке алкоголя (68 %).
Примечательно, что вкусовые качества пива больше ценят женщины. Тогда как для мужчин также важен градус.
Какое пиво хотят пить украинцы?
Разливное пиво предпочитают на Западе страны и в Центре. Поэтому ресторан или кафе, где есть домашняя пивоварня (Киев, Ивано-Франковск), всегда будет популярным. На Востоке культура потребления пенного напитка в целом ниже, поэтому рестораторы не торопятся покупать оборудование для пивоварения. А это, в свою очередь, не способствует популяризации пива среди населения.
В целом, опрос КМИС не показал существенных различий между регионами в потреблении пива. Ну, кроме тех, о которых сказано выше.