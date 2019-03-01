Ремонт мотоциклов

Каждый мотоциклист, особенно у кого в эксплуатации мотоцикл орионмечтает о том, чтобы его средство передвижения было в прекрасном состоянии и полностью отлажено. Сначала оно так и есть. Но с годами эксплуатации по разным причинам приходится обращаться в сервисы техобслуживания.
Специалисты нашего мотосервиса, оборудованного по последнему слову техники, выполняют работы любой сложности. Приоритетным направлением нашей деятельности является ремонт японских мотоциклов honda, yamaha, suzuki, kawasaki и других марок. Вы можете смело доверить своего "любимца" в руки наших профессионалов и результат обязательно вас приятно удивит.
В нашем мотосервисе работают исключительно специалисты высочайшей квалификации. Они не понаслышке знают о наиболее распространенных проблемах мотоциклов и путях их решения. У нас есть необходимый запас расходных материалов, качественное современное оборудование, специнструменты для разных видов работ, опытный персонал и, разумеется, высокий уровень обслуживания клиентов. Для вас будет предоставлен огромный спектр услуг, которые способны удовлетворить даже самого взыскательного мотоциклиста. Если у нас, по стечению обстоятельств, не окажется нужной запчасти, мы сразу же приобретем недостающее изделие и закончим моторемонт в срок.
Если мотоцикл получил повреждения в ДТП или же его поломка повлекла за собой полную недееспособность, мы произведем его транспортировку в наш сервис для последующего восстановления. Таким образом, ваш мотоцикл совсем скоро будет на ходу, и вы сможете полноценно эксплуатировать его, как и раньше.
Наш мотосервис обладает возможностями для подготовки мотоциклов к гонкам. Для этого мы используем тюнинговые компоненты для повышения технических характеристик "агрегата".
Модифицированные мотоциклы, вышедшие из нашей мастерской, способны показать на что способен настоящие спецы по байкам. Мы создаем из стандартных моделей настоящие гоночные спортбайки, которые способны развивать внушительную скорость без ущерба стабильности управления. Таким качествам позавидует даже самый лучший серийный японский мотоцикл.
Мы полностью переработаем тормозную и выхлопную систему, двигатель, "оденем" спортивный обвес безопасности, заменим детали, неспособные дать максимальный прирост мощности, а также, по необходимости, заменим электрику. В результате вы получите полностью преобразившийся мотоцикл, готовый завоевывать призовые места. Он будет максимально безопасен и в случае непредвиденной ситуации ущерб будет не так велик. Также при необходимости мы произведем ремонт мотоциклов.
На сегодняшний день найти хороший "мотард" по доступной цене достаточно сложно. Их серийным изготовлением занимается не так уж много производителей. В нашем мотосервисе ваш мотоцикл может быть переделан в надежный и удобный supermoto. Мы отрегулируем в соответствии со всеми требованиями двигатель байка и надежно закрепим на своем месте каждую гайку. Такие высокие требования применяются нами из-за интенсивности эксплуатации подобной техники. Как правило, крепления на таких мотоциклах регулярно подвергаются серьезной перегрузке, поэтому мы уделяем особое внимание их надежности. Не беспокойтесь - ваша безопасность в руках профессионалов.
Ниже приведены цены на некоторые наиболее распространенные работы: Цены, указанные ниже не являются окончательной публичной офертой и могут меняться в соответствии с состоянием, модельным годом мототехники, сложностью выполнения работ на конкретной модели, а также под влиянием других факторов. Точные цены фиксируются после осмотра конкретной техники.