Одеваем ребенка – выбираем одежду

Всем родителям хочется, чтобы их ребенок имел лучшие игрушки, вещи, внимание, уход. Если любовь и забота проявляются искренне изнутри, то с выбором одежды возникают определенные трудности. Ведь не удобные штаны или маленький комбинезон будут доставлять неприятности малышу. Поэтому важно учитывать основные правила выбора детской одежды.
Правильный выбор цвета
Родители стараются чтобы их девчонки и мальчишки выглядели современными, модными. Они выбирают разноцветные изделия, позволяющие создавать оригинальные облик. Стилисты не рекомендуют смешивать тёплые и холодные тона. Также нужно помнить, что цвет влияет на эмоциональное состояние человека. Яркие, кричащие оттенки подталкивают к активным действиям. Спокойные, нежные цвета расслабляют, успокаивают. Поэтому при выборе важно учитывать темперамент детей. Также помните о половой принадлежности. То, что нравится мальчикам не подойдет девочкам и наоборот.
Чему уделить внимание
Выбирая комфортный наряд для девочки или мальчика нужно учитывать определённые моменты. По мнению экспертов, внимание стоит уделить:
• безопасности, удобству;
• цвету, стилю;
• качеству материала;
• возрасту, размеру;
• швам, пошиву.
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Удобство с запасом на вырост
Принимая во внимание скорость роста детей, покупать вещи точно в размер невыгодно. Опытные родители советуют приобретать изделия на один размер больше. Это позволит не менять гардероб каждый месяц. В зависимости от возраста нужно уделить внимание следующем нюансам:
• В трехлетнем возрасте кожный покров очень нежный, чувствительный. Поэтому важно обеспечить безопасность, комфорт. Материал должен поглощать влагу, быть мягким, пропускать воздух.
• В возрасте от 4 до 7 лет важно обеспечить подвижность, приток воздуха. Отлично подойдут просторные дышащие вещи.
• Подростки возрастом 8-12 лет очень активны. Поэтому при выборе вещей необходимо учитывать удобство, практичность, безопасность.
Сегодня родители часто пользуются интернетом для покупки разных товаров. Чтобы правильно выбрать размер используются специальные таблицы. При этом важно учитывать страну производителя. Разные фирмы используют свои размерные таблицы.
Вещи на каждый день
Покупая одежду, важно изучить ее снаружи и внутри. Материал должен быть мягким, сплошным, без жестких швов, доставляющих проблемы коже малыша. Нельзя покупать изделия без предварительной примерки. Малыш должен выразить своё мнение по поводу того или иного товара. Пощупав ткань нужно подумать насколько такой материал нравиться вам. Если он не приятен на ощупь от покупки лучше отказаться.
Даже покупая товары в интернете нужно помнить о правах потребителя. В соответствии с законом всегда можно вернуть изделие, не подошедшее по размеру или несоответствующее качеству, в течение двух недель.
Качественный пошив из безопасного материала
Детям лучше покупать одежду из натурального материала. Любые синтетические ткани не пропускают воздух и могут вызывать аллергическую реакцию на коже. Природный материал является гипоаллергенным, абсолютно безопасен для детей.
Необходимо уделять внимание качеству швов. Если они жесткие и сильно выпирают они, будут натирать кожу. Также важно наличие безопасных застёжек, пуговиц, змеек. Нельзя чтобы об острые края ребёнок поранился. Выбирая детскую одежду, нельзя увлекаться экономией. Ведь от этого зависит здоровье маленького человека. Поэтому приобретайте продукцию известных производителей.