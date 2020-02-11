Как правильно клеить обои?

Как подготовить обои?

Если выбор обоев вашей мечты уже позади, самое время приступить к подготовке поверхности стен. Если стены сделаны из гипсокартонной плиты, необходимо заполнить и зашкурить поверхность масляной краской. Потом нужно протереть ее наждачной бумагой. Нередки случаи, когда стены покрыты толстым слоем старых обоев. В этом случае осторожно увлажните их кожурой для очистки обоев, а когда они впитаются, соскребите лопаткой. Современные виниловые обои являются исключением в их случае нужно только отслаивать верхний слой изделия. Убедитесь, что стены сухие, ровные и гладкие, прежде чем начать приклеивать обои. Любые отверстия и трещины должны быть покрыты шпаклевкой. В сухом состоянии излишки легко удаляются наждачной бумагой. Также не забудьте заранее выкрутить контакты и розетки, удалить все гвозди и шурупы со стен. Еще одним важным шагом является грунтовка, которая придаст ленте лучшую адгезию. Подождите 24 часа после нанесения грунтового раствора.И главное, не забудьте позаботится о покупке спецодежды для защиты рук и тела. Обратите внимание на преимущества работы с компанией ПромСИЗ™ в первую очередь заключаются в полном цикле производства: от разработки эскизов до нанесения логотипов на изделия. Вся спецодежды проходит обязательную сертификацию и соответствует всем современным требованиям к охране труда. Благодаря отсутствию посредников, ПромСИЗ™ предлагает товары по самым выгодным ценам в Украине.

Пока стена после грунтовки высохнет, можно выполнить замеры и начать готовить обои. Получившиеся размеры следует перенести на развёрнутый рулон, уложенный на пол и промаркированный карандашом. При обрезке следующих полос не забудьте оставить запас около 5 см на каждой из них. Наконец, вырежьте лишние обои специальным ножом для бумаги. Обратите внимание, что для получения идеально ровных обойных кромок вдоль потолка и пола необходимо срезать обои до высыхания клея. В последнее время узорчатые обои вызывают хороший спрос. Если выбираете такой материал, куски обоев должны быть тщательно подобраны друг к другу. Если рисунок повторяется, рекомендуется вырезать полосы по мере создания обоев. Помните также, что если ваши обои имеют повторяющийся рисунок, вы должны купить больше рулонов. Для узоров, которые не нуждаются в подгонке, все полосы обрезаются одинаковым образом и отрезаются от рулонов. Перед склеиванием необходимо нарисовать так называемую основную линию на стене. Именно с этой строки вы начнете склеивать больше обоев.



Как распределить клей по обойным полоскам?

Помните, что клей должен быть подобран под выбранный вами тип обоев. Одно изделие позволит вам правильно наклеить бумажные обои, другое флисовые. Клей следует предварительно приготовить в соответствии с инструкциями производителя и нанести на обои кистью с короткими ворсинками или валиком. Вначале нанесите клей только на половину поверхности от середины до краёв обоев. Затем согните внутрь покрытую клеем часть поверхности, стараясь не сгибать обои. Далее, сделайте то же самое со второй половиной громкости. Очень важно оставить клей на каждой полоске на некоторое время. Это позволит изделию пропитаться обоями.

Как правильно поклеить обои?

Чтобы правильно приклеить обои, начните сверху лучше сложите их пополам так вы получите больше контроля над полосой обоев. Не забудьте выровнять первую полоску вертикальным и горизонтальным уровнем. Каждая лента должна быть уложена на стене с небольшим излишком, как на потолке, так и на полу. Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов, которые могут быть вызваны изогнутыми стенами. При приклеивании обоев вы должны быть очень осторожны с пузырьками воздуха и избытком клея. Для удаления неприглядных пузырьков используйте мягкий или резиновый валик. Не забудьте свернуть от центра наложенной обойной ленты наружу. Вы удалите клей влажной губкой это нужно сделать сразу после нанесения обойной ленты. Не менее важно сделать так, чтобы места, где соединяются края, стали невидимыми для этого надавите на них резиновым валиком.