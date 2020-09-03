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Как выбрать красивые и практичные рулонные шторы?

Порадниця 03-сен, 2020, 11:219 prov 635
Жалюзи - удобная, практичная и функциональная замена штор, но они, к сожалению, не добавляют комнате привлекательности. Уместнее всего они смотрятся в офисных помещениях. Тем, кто все же предпочитает лаконичные и практичные детали в интерьере, можно порекомендовать рассмотреть вариант рулонных штор. В них сочетается удобство и функциональность жалюзи и привлекательность классических штор.
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Рулонные шторы представляют собой кусок ткани, размер которой в точности соответствует размеру оконного проема или размеру стекла. В первом случае карниз для штор закрепляется над оконным проемом, во втором – непосредственно над каждой из створок.
Механизм открывания и закрывания рулонных штор аналогичен жалюзи. Сбоку расположено зубчатое колесо и цепочка, регулирующая длину штор.
Существуют рулонные шторы с механическим и автоматическим управлением. В первом случае регулировать длину шторы можно, подтянув или чуть ославив цепочку, во втором - надо нажать кнопку на пульте. Второй вариант значительно удобнее, но он существенно удорожает стоимость конструкции, что не всегда оправдано. В открытом состоянии штора свернута в рулон и находится в верхней части рамы. В некоторых конструкциях штор рулон «прячется» в специальный короб, который выполняет декоративную функцию, а также защищает полотно от пыли и истирания.
В нижней части штор находится планка – утяжелитель, которая не дает возможности деформироваться шторе и обеспечивает равномерное натяжение. Если выбран вариант штор, закрывающий только стекло, стоит подумать о дополнительных направляющих, которые будут фиксировать штору в одном положении. Не обойтись без этой конструкции на окнах, расположенных на скошенных частях крыши. Там направляющие не дают шторе повиснуть под углом к окну, прижимая ее к стеклу.
В качестве материала для рулонных штор используются хлопковые и смесовые материалы. Большую популярность в последнее время приобрел лен. Ткань для штор может быть однотонной или содержать какой-либо принт – все зависит от капризов моды. Неизменным спросом в течение всего года пользуются шторы блек-аут, которые позволяют добиться полной темноты в помещении.
Выбрав рулонные шторы, совсем не обязательно отказываться от классических занавесок. Как свидетельствую многочисленные фото дизайнерских интерьеров, эти два вида штор можно прекрасно сочетать.
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