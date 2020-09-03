Искусство маникюра

Красивые, ухоженные длинные пальцы пианистки с аккуратным маникюром. Это мечта любой женщины. Такие ладони сразу ассоциируются с аристократичными женщинами, которые никогда не утруждали себя домашними делами и могли вдоволь заниматься собой. В нашей современности маникюру уделяется немаловажное внимание.
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Основная проблема, с которой обращаются женщины к мастеру маникюра - слоящиеся ногти. Масса факторов могут подействовать на крепость ногтевой пластины: маникюрные ножницы, металлическая пилка (уже давно известная ее вредность, намного полезнее использовать стеклянную), нехватка витаминов, агрессивные моющие средства, плохой лак и жидкость для снятия лака, жесточайшая диета, травма…
Для начала лечения необходимо выявить причину расслаивания ногтей, для этого пропейте курс витаминов и всю работу по дому выполняйте в резиновых перчатках.
Вторая по распространенности проблема - ломкость ногтей. Только-только отрастая они тут же ломаются. В чем же тут дело? Скорее всего, недостаток питания, ногтевые пластины, как и все тело, нуждается в уходе. Используйте несколько раз в день специальное витаминизированное масло для укрепления ногтей, не используйте дешевую жидкость для снятия лак, в состав которой входит ацетон. Пропейте курс витаминов с микроэлементами: цинком, кальцием, кератином, железом. Так же проверите не больна ли у вас печень.
Белые пятна или желтые - специалисты до сих пор не могут дать ответа о механизме их возникновения. Удалить их никак нельзя. Возможно всему виной гормональный сбой или неправильный маникюр, в любом случае, остается ждать, когда отрастет ноготь.
Плохая кутикула, сухая, быстро разрастающаяся, - причина заусениц. Она особенно сильно придает вид неухоженности рукам. Используйте различные масла для ее смягчения, крема для ногтей. Не советуем срезать ее, лучше аккуратно отодвигать палочкой из апельсинового дерева, так как удаление кутикулы провоцирует ее интенсивное нарастание.
Противоположная проблема ломкости ногтей - излишняя толщина и неэластичной ногтевой пластины. С одной стороны плюс - они не ломают и быстро растут, с другой - неэстетичный вид, из-за чрезмерной толщины и размера. Проблема решается с помощью шлифовки, употребление смягчающих и увлажняющих средств.
Ногти требуют повседневного бережного ухода, как и все остальное тело. Не забывайте уделять этому внимание. Салоны красоты так же могут предложить ряд услуг для восстановления и укрепления ногтей.