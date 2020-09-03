Как выбрать видеорегистратор?

Существует специальный авто прибор, который поможет проследить хронологию любого события – видеорегистратор. Чтобы выбрать видеорегистраторы на bezpeka.com.ua, надо учитывать ряд определенных параметров.
Итак, на что надо обращать внимание при покупке видеорегистратора?
Его стоимость и фирма
Рынок видеорегистраторов полон разнообразных моделей, как по стоимости, так и по бренду. Как правило, большая часть автовладельцев предпочитают модель среднего ценового сегмента.
К моделям первого класса по цене относятся приборы не дороже 3000 рублей. Как правило, эти видеорегистраторы не совсем надежные. До 5000 рублей приборы вызывают уже больше доверия, но не наделены рядом дополнительных функций. Видеорегистраторы от 5000 и выше уже богаты функциональным разнообразием.
Также, надо помнить, что в цену каждого прибора вложена и оплата за бренд.
2. Следующий, важный момент – это разрешение видео.
Самое оптимальное – 1920 на 1080 пикселей. В данном качестве картинка ясна, и можно рассмотреть необходимые детали. Если разрешение ниже данного, то ожидать от прибора четкости и возможности уточнения, даже таких моментов, как рассмотрение номерных знаков - не стоит. На рынке видеорегистраторов вероятно встретить и такие модели, которые имеют запись в одном качестве, затем «растягивают» его в другое, и, якобы изображение становится лучше, но в таком случае, оно получается расплывчатое и нечеткое.
3. Угол обзора. Как правило, достойные модели имеют возможность записывать видео под углом 130 – 170 градусов. Самый надежный способ проверить эту функцию можно с помощью отснятого видео. Как правило, практически все модели имеют хороший обзор, кроме тех, у которых ценовой диапазон невысок.
4. Работа регистратора от батареи. Обычно, модели рассчитаны на длительную работу за счет встроенного аккумулятора. Как правило, автономная работа у большинства видеорегистраторов составляет не больше 20 минут. Но у таких моделей быстро батарея приходит в негодность.
5. Важная функция – датчик удара. Данный момент у видеорегистраторов дает возможность заснять момент аварии, и несколько минут после. Но надо учитывать, что настраивать данную функцию надо на минимальную чувствительность, потому что, если этого не сделать, то любой «лежачий полицейский» регистратором будет оценен, как авария.
Таким образом, каждый видеорегистратор должен быть наделен основным набором функций для качественной работы. Но, цена также зависит и от дополнительных возможностей, например, показывать геолокационные данные. Также, небольшо