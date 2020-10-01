В чем секрет знакомства для серьезных отношений

Где искать девушку для серьезных отношений
Все просто найти женщину для длительного общения можно там же где и красотку на одну ночь. Главное понимать, кого именно ты хочешь видеть рядом с собой.
Основные места для знакомств:
тематические мероприятия;
спортзал;
кафе и рестораны;
ТЦ, улица, парки;
ночные клубы;
интернет.
Удобней всего искать женщину для серьезных отношений на тематических мероприятиях. Отправляйся на выставки, мастер-классы, концерты, закрытые кинопоказы. Основной плюс у вас уже есть точка соприкосновения. А значит тебе будет проще подкатить.
Отличный вариант — фитнес-центр. Большинство мужчин стремаются знакомиться в залах. Так что у тебя появляется преимущество. Плюс ты сможешь сразу оценить товар лицом. Тренить нормальные девушки ходят без макияжа. Да и фигуру в спортивной одежде проще оценить.
В кафе и ресторанах всегда полно красивых девушек. Чем выше уровневый заведения, тем статуснее женщины посещающие его. Заведи привычку ходить на бизнес-ланчи или ужинать в ресторанах.
Встретить ту самую ты можешь и в торговом центре и банально на улице или в парке. Будь во всеоружие, действуй по ситуации и все получится.
Думаешь, в ночных клубах легко подцепить девушку на одну ночь. Нет, здесь при желании ты найдешь и красотку для серьезных отношений. Она может прийти просто потанцевать с подругами или ее пригласили на день рожденья. Такие женщины всегда выделяются на фоне тусовщиц.
Интернет — место знакомств для ленивых. У тебя огромный выбор и ты можешь общаться сразу с несколькими дамами. Не думай, нормальную девушку не найти в Тиндере или на Фейсбуке. Интернет ими полон, внимательнее изучай ее профиль. А чтоб заинтересовать ее прокачай свои страницы и аккаунты. И да помни на фото она всегда чуть красивее, чем в жизни.
Как упростить знакомство
Твои уверенность и спокойствие — магнит для женщин. Твоя походка, жесты и голос должны излучать их. А для этого тебе должно быть комфортно везде и всегда, даже в забитом вагоне метро. И речь сейчас о внутреннем состоянии.
Если тебе хорошо в одиночестве, ты знаешь, как интересно провести время самостоятельно и отсутствие отношений не повод рвать волосы на жопе, поздравляем, ты достиг гармонии с собой. Женщины это чувствуют и отдают предпочтение именно таким мужчинам.
Пока ты в поискн наслаждайся процессом. Общайся как можно больше с людьми, заводите новые знакомства. Пока не встретил ту самую, ради которой готов распрощаться с холостяцкой жизнью дружи с девушками. Так ты лучше поймешь женскую психологию, научишься их понимать.
Не стой на месте, развивайся. Будет обидно: встретил женщину мечты и облажался, потому что не знал о чем с ней говорить.
Не забывай следить за собой. Вырабатывай индивидуальный стиль. Ухоженные парни, одетые со вкусом, имеют намного больше шансов заполучить статусную девушку.