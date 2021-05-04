До Міжнародного Дня Музеїв

Маєток Іполита Младзяновського, с. Тинне Сарненського району.

Як відомо, Тинне Сарненського району для проживання обрав собі польський пан Молодоновський, який лишив слід тут, побудувавши неабиякий на ті часи маєток, на зразок відомого маєтку Бельведер у Варшаві.

Маєток Бельвадер ( Варшава).

Будівля історична, цікава, приваблива і сьогодні своїм незвичним для поліського регіону стилем. З 1945 по січень 2010 року тут була школа. Минулого року керівництво Немовицької ТГ перекрило приміщення, але всередині дана споруда ніколи не знала капітального ремонту. Сподіваємося, що при нинішньому керівництві ТГ втілимо мрію багатьох батьків і дітей: хоча б частково (одне крило) приведемо до порядку і відкриємо філію музичної школи та музею. До такої музичної школи могли б доїжджати учні і навколишніх сіл. Нині шкільний музей нараховує понад 600 експонатів, на базі якого проводяться виховні години, уроки історії, семінари. Школа долучилася до Всеукраїнської програми національно-патріотичного виховання. На базі закладу діє Творча група істориків, яка впродовж року розробила проект - "Туристична дорожня карта Немовицької ТГ", куди увійшли місцеві історичні пам'ятки та об'єкти та мальовничі куточки природи. Над проектом працювали історики шкіл Немович, Зносич та Тинного.

Треба віддати належне третьому Президенту України – Віктору Ющенку, який дав потужний поштовх процесу відродження та активізації історичного процесу.

За роки його президенства - відроджується пам'ять про Голодомор і побудовано меморіальний комплекс у Києві, відкрито монумент «Пам'яті Героїв Крут», відроджується "Мистецький арсенал" як центр культурного життя столиці та відроджується козацька столиця у Батурині, засновано Громадський інститут історичної пам’яті.

Це була не данина моді – це може зробити лише та людина, яка глибоко знає істинну історію України, вболіває за те, щоб патріоти України - її сини і дочки поклали свої голови за ідею незалежності не марно.

Нам тривалий час нав’язували радянські цінності та переконували у примітивності своїх національних. Але ота «примітивність»: мова, культура, звичаї і традиції і є основний феномен, що відрізняє нас українців від інших народів. Тому бережемо своє, ідентичне, будуємо не лише нове, але й реставруємо та відновлюємо історичні пам’ятки.

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