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ЯК І КОМУ ОРГАНІЗУВАТИ ДИТЯЧЕ ДОЗВІЛЛЯ ВЛІТКУ?

Головна 31-май, 2021, 12:269 swet 471
1 червня - День захисту дітей
Навчальний рік добіг кінця і багато батьків думають, чим зайняти дітей влітку. Куди їх відправити, чим зайняти та як їм весело і з користю провести канікули, адже через карантин минулого року діти і дорослі залишились без далеких поїздок і таборів відпочинку. Канікули - той період, який діти чекають з нетерпінням. Попри те, що через карантин вони багато часу навчалися дистанційно та менше часу провели серед однолітків у школі, канікули ніхто не скасовував. Під час них школярі чи не найбільше хочуть відпочити від уроків. Натомість батькам важливо, аби цей відпочинок був корисний для здоров'я їхніх дітей.
 

 Десятиліття Сарненський район отримував безкоштовні путівки по бюджетній програмі з оздоровлення та відпочинку дітей які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Діти нашого регіону мали можливість відпочити і пройти курс лікування в найвідоміших санаторіях України, Прибалтики і навіть Європи. Вже кілька років ми спостерігаємо значне послаблення даного процесу, а також через недосконалість тендерної процедури – відсутність харчування в навчальних закладах саме нашого району.

На думку багатьох, християнські табори, що організовує Церква ХВЄ вже кілька років поспіль за допомогою небайдужих спонсорів - неперевершений феномен організації дитячого відпочинку на місцевому рівні. В цьому місцеві жителі переконалися влітку 2018, 2019 рр. Наприклад, у Вараському районі з 2 016 року підприємець Віктор Мялик, а нині і народний депутат сприяв у розвитку християнських дитячих таборів. Кілька років поспіль завдяки такій допомозі молодь Вараської церкви ХВЄ проводили безкоштовні табори для дітей не тільки в самому місті але й у селах району.


У нашій громаді такі табори були заплановані і минулого року, але плани перекреслив карантин. А діти і сьогодні запитують, чи буде знову Християнський табір? У Тинному такі табори лишили незабутні враження, як для дітей, так і для дорослих. Цьогріч керівництво громади запланувало перемовини з керівниками місцевих релігійних громад про можливість спільної організації такого дитячого дозвілля на території громади влітку. Відпочинок у таборі для дітей — це незабутні враження. Хлопчики і дівчатка стають ближче до природи, дізнаються більше про навколишній світ і відпочивають від усіх новомодних гаджетів, комп’ютерів та Інтернету. А головне — у них з’являється можливість перейнятися атмосферою єдності та взаємодопомоги та духовності. Бо відпочивали вони там не хаотично, а по чітко встановленій програмі: грали в туристичні ігри, квести, ділилися на групи, які очолювали досвідчені вожаті.

Табір тривав два тижні, кожен день з яких мав головну тему, якою керувалися наставники, навчаючи дітей бути мудрими, хоробрими, добрими і люблячими. Протягом дня діти грають в різні загальні табірні ігри, катаються на гірках, стрибають на батутах, розвивають свої таланти, відвідують майстер-класи твістингу (майстерність моделювання з повітряних кульок), навчаються Закону Божого та вивчають Біблію. Початок і завершення дня діти здійснювали молитву прохання і подяки.


Під час проведення табору діти мали змогу обговорювати такі теми як «Ти – особливий!», «Бог стаорив світ», «Ти свій серед своїх", а також «На кого ти схожий?». Усе дійство відбувалося в ігровій формі, обов'язковими були рухливі ігри та веселощі. Ігри і змагання відбувалися із заохоченням – переможцям вручали призи. А наприкінці табору ніхто з малят не пішов з порожніми руками: кожен вихованець отримав цілу коробку з подарунками, різними іграшками, шкільним приладдям, солодощами, засобами гігієни, прикрасами і іншими речами. Маленькі обличчя сяяли усмішками і дорогою додому ще довго обговорювали день проведений з друзями. А організатори раділи, що змогли організувати таке дійство, яке допоможе виховати дітей бути більш моральними, та духовними. Адже тільки так можна виростити по-справжньому здорову та сильну націю. Організаторами таборів «Дивокрай» та «Пілігрим» на теренах громади є представники місцевих релігійних громад Олександр Коток та Сергій Одарчук, співорганізатором — благодійний фонд "Мир". Оскільки діти тут перебували до 16.00 члени церкви своїми силами організовували їм обіди.


Дитячий християнський табір – організована форма повноцінного відпочинку Саме така форма організації відпочинку впливає на усі сфери дитячого розвитку. Кількість дітей, яка щоденно відвідувала табір до 500 дітей. Команда вихователів в складі 60 вихователів-служителів, професійно та методично грамотно продумували та організовували кожну хвилину заняття з дитиною. 

Світлана Коток, голова постійної комісії Немовицької ТГ з питань освіти, культури, медицини, соціального розвитку.
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