ЯК І КОМУ ОРГАНІЗУВАТИ ДИТЯЧЕ ДОЗВІЛЛЯ ВЛІТКУ?

1 червня - День захисту дітей

Навчальний рік добіг кінця і багато батьків думають , чим зайняти дітей влітку. Куди їх відправити, чим зайняти та як їм весело і з користю провести канікули, адже через карантин минулого року діти і дорослі залишились без далеких поїздок і таборів відпочинку. Канікули - той період, який діти чекають з нетерпінням. Попри те, що через карантин вони багато часу навчалися дистанційно та менше часу провели серед однолітків у школі, канікули ніхто не скасовував. Під час них школярі чи не найбільше хочуть відпочити від уроків. Натомість батькам важливо, аби цей відпочинок був корисний для здоров'я їхніх дітей .



Десятиліття Сарненський район отримував безкоштовні путівки по бюджетній програмі з оздоровлення та відпочинку дітей які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Діти нашого регіону мали можливість відпочити і пройти курс лікування в найвідоміших санаторіях України, Прибалтики і навіть Європи. Вже кілька років ми спостерігаємо значне послаблення даного процесу, а також через недосконалість тендерної процедури – відсутність харчування в навчальних закладах саме нашого району.

На думку багатьох, християнські табори, що організовує Церква ХВЄ вже кілька років поспіль за допомогою небайдужих спонсорів - неперевершений феномен організації дитячого відпочинку на місцевому рівні. В цьому місцеві жителі переконалися влітку 2018, 2019 рр. Наприклад, у Вараському районі з 2 016 року підприємець Віктор Мялик, а нині і народний депутат сприяв у розвитку християнських дитячих таборів. Кілька років поспіль завдяки такій допомозі молодь Вараської церкви ХВЄ проводили безкоштовні табори для дітей не тільки в самому місті але й у селах району.





У нашій громаді такі табори були заплановані і минулого року, але плани перекреслив карантин. А діти і сьогодні запитують, чи буде знову Християнський табір? У Тинному такі табори лишили незабутні враження, як для дітей, так і для дорослих. Цьогріч керівництво громади запланувало перемовини з керівниками місцевих релігійних громад про можливість спільної організації такого дитячого дозвілля на території громади влітку. Відпочинок у таборі для дітей — це незабутні враження. Хлопчики і дівчатка стають ближче до природи, дізнаються більше про навколишній світ і відпочивають від усіх новомодних гаджетів, комп’ютерів та Інтернету. А головне — у них з’являється можливість перейнятися атмосферою єдності та взаємодопомоги та духовності. Бо відпочивали вони там не хаотично, а по чітко встановленій програмі: грали в туристичні ігри, квести, ділилися на групи, які очолювали досвідчені вожаті.

Табір тривав два тижні, кожен день з яких мав головну тему, якою керувалися наставники, навчаючи дітей бути мудрими, хоробрими, добрими і люблячими. Протягом дня діти грають в різні загальні табірні ігри, катаються на гірках, стрибають на батутах, розвивають свої таланти, відвідують майстер-класи твістингу (майстерність моделювання з повітряних кульок), навчаються Закону Божого та вивчають Біблію. Початок і завершення дня діти здійснювали молитву прохання і подяки.

Під час проведення табору діти мали змогу обговорювати такі теми як «Ти – особливий!», «Бог стаорив світ», «Ти свій серед своїх", а також «На кого ти схожий?». Усе дійство відбувалося в ігровій формі, обов'язковими були рухливі ігри та веселощі. Ігри і змагання відбувалися із заохоченням – переможцям вручали призи. А наприкінці табору ніхто з малят не пішов з порожніми руками: кожен вихованець отримав цілу коробку з подарунками, різними іграшками, шкільним приладдям, солодощами, засобами гігієни, прикрасами і іншими речами. Маленькі обличчя сяяли усмішками і дорогою додому ще довго обговорювали день проведений з друзями. А організатори раділи, що змогли організувати таке дійство, яке допоможе виховати дітей бути більш моральними, та духовними. Адже тільки так можна виростити по-справжньому здорову та сильну націю. Організаторами таборів «Дивокрай» та «Пілігрим» на теренах громади є представники місцевих релігійних громад Олександр Коток та Сергій Одарчук, співорганізатором — благодійний фонд "Мир". Оскільки діти тут перебували до 16.00 члени церкви своїми силами організовували їм обіди.





Дитячий християнський табір – організована форма повноцінного відпочинку Саме така форма організації відпочинку впливає на усі сфери дитячого розвитку. Кількість дітей, яка щоденно відвідувала табір до 500 дітей. Команда вихователів в складі 60 вихователів-служителів, професійно та методично грамотно продумували та організовували кожну хвилину заняття з дитиною.