Рівненщина вперше шоста в загальноукраїнському рейтингу підсумків ЗНО – 2021!

Рівненська область вперше посіла шосте загальнодержавне місце в ЗНО! 84% випускників подолали межу «склав». Вона посідає шосте місце після Волинської, Сумської, Київської та Харківської областей, а в лідерах – Львівщина, яку Михайло Грушевський називав – оплотом українства.

Нововедення, зміна установлених консервативних методів будь в чому завжди в суспільстві сприймалися боляче. Пам’ятаю, при введенні системи ЗНО в Україні також сприйняли лячно, бо ще не зразу розуміли, що то воно таке і з чим його їдять. Спроби врегулювати скривлений корумпований хребет системи вступу у вузи були ще в кінці 90-х, але вони були невдалими.

І лише на законодавчому рівні у 2005 році Віктор Ющенко надав указ Міністерству освіти і науки України здійснити перехід до проведення вступних екзаменів для вступу у ВНЗ шляхом складання ЗНО протягом 2005-2006 років. 31 грудня 2005 року Кабінет Міністрів створив Український центр оцінювання якості освіти й офіційно дозволив вступати до ВНЗ за результатами тестування. Усі випускники 2006 року відчули на собі наслідок реалізації такої ідеї. Радію з того, що і моя дитина вступила на усі 15 факультетів у п’ять найпрестижніших вузів України на державну форму навчання.

Батьки з вдячністю згадують третього Президента України Віктора Ющенка, який ввів таку систему, завдяки якій діти із сільських шкіл мають і сьогодні змогу вступити в найпрестижніші вузи України. Разом з тим Генпрокуратура у 2017 році виявила факти втручання у систему ЗНО, та відкрила справу за накручування окремим абітурієнтам результатів. А також була хвиля виявлення підроблених, "куплених" дипломів про здобуття вищої освіти навіть в політиків вищого рівня.

Також знаю випадки, коли діти мажорів три роки поспіль не змогли подолати межу склав\не склав і у вузи омріяна дорога була закрита. Бо не склали на прохідний бал, як ви думаєте який предмет? Українську мову... Так, саме так. Не китайську чи індійську, а українську. Як сказав рівненський відомий історик Віктор Мисан - " Невігласи, - учіть рідну мову!"

Чи позитивна система ЗНО? Однозначно – так, і проти можуть бути лише оті «мажори», діти яких ніяк не можуть подолати отой мінімальний бар’єр. Тоді батьки відкривають якусь часну лавочку, бо вступ у вузи навіть вітчизняні, - нонграта і до вищої освіти – зась. Це саме той випадок, коли не все можна купити за гроші. Оце основна причина критикантів прозорої системи ЗНО в нашій країні.

Хоча є один вихід. «…якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх». Якова 1: 5-8



