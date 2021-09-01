Місце Содома і Гомори нижче рівня світового океану на 417,5 метрів

Це місце, яке знаходиться на узбережжі Мертвого моря і є найглибшим місцем на планеті. Вважається, що сам Бог понизив його за гріхи жителів Содома і Гомори, звідки «... зойк здіймався до неба». У Біблії говориться про те, що гнів Господній був викликаний гріхами жителів цих міст. Бог оголосив Аврааму, що Содом буде знищений, а після молитви Авраама пообіцяв не знищувати міст, якщо в них знайдеться десять праведників. Праведників не знайшлося, і після порятунку родини праведного Лота міста були знищені вогнем з неба. Мертве море є найнижчою ділянкою суші на Землі. Знаходиться водойму на кордоні Йорданії та Ізраїлю. Цілком зрозуміло, що і дорога навколо Мертвого моря також є найнижчою дорогою на Землі.



Сюди одна за одною приїжджають експедиції географічні, екологічні, історичні, археологічні, як індивідуальні так і спільні міжнародні, щоб переконатися в даному феномені. Після вивчення на місці, а не по чутках, багатьом вченим-скептикам чи атеїстам прийшлося змінити свою думку. Протягом всієї історії християнства, церква та християни критикуються як зі сторони представників інших релігій, так і атеїстами та агностиками. Частина критики безпосередньо стосується християнської віри, вчення і трактування Святого Письма. Сьогодні хочу стати на сторону християнської апологетики, оскільки дане питання також вивчала сама.

Так от такі критиканти саме спиралися, найперше, на те що в Біблії описано, як казка про Содом і Гомору, який Бог нібито вогнем спалив, а насправді ніхто навіть не знає де це місце. І знову приходить на допомогу така наука як археологія, яка в ХІХ та ХХ століття дала відповідь на низки запитань, пов’язані з описанням в Біблії цієї історії.

Опис у Старому Заповіті

До уривків, що описують аморальні сексуальні дії відносять, зокрема, оповідь про Содом і Гоморру (

Так в Книзі Буття розповідається, що хоч Бог і поразив сліпотою содомітів, які домагалися двох Ангелів, які прийшли до Лота, але вони все одно мацали руками дім, шукаючи туди входу. Засудження автором поведінки мешканців Содому – безсумнівне. Ситуація, коли разом молоді, й старші нагло домагаються, аби Лот віддав їм своїх гостей задля їх сексуального використання, автором сприйнята як вершина зіпсуття, що вимагає негайного втручання. Ангели приходять у Содом із конкретною місією. Вони мають перевірити, чи крик, який здіймається до Бога, відповідає дійсності. Це ясно виражене у Книзі Буття: «Зійду та побачу, чи воно справді так, як у зойках, що доходять до Мене, аби знати.» (18,21). У центрі уваги перебуває не тема гостинності ані питання насильства щодо двох іноземців, але насамперед зло, яке досягло своєї вершини. Зло, яке коїться, є тим більшим, що довкола Лотового дому збираються «чоловіки, молоді й старші, увесь народ». Їхня поведінка у жодному разі не становить тільки тла розповіді, зовсім навпаки: вона є вказівкою на тяжкість гріха мешканців Содому.

Звідси і назва «содоміти», «Содомський гріх», «гомосексуалісти» від назви міста Гомора.

Старий Завіт містить кілька фрагментів, де мова може йти про дії гомосексуального характеру. Один з найвідоміших міститься у книзі

«… з чоловіком не будеш лежати як з жінкою, — гидота воно!»

«А хто лежатиме з чоловіком як із жінкою, — гидоту вчинили обоє вони, — будуть конче забиті, кров їхня на них!»

Юдейська література часів Другого Храму суголосно виступає проти практики гомосексуальних стосунків Такі ж самі погляди містять і книги єврейських авторів, наприклад

Опис у Новому Заповіті

У Новому Завіті гомосексуальні дії згадано в посланнях апостола Павла:

«Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки, амінь.Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, — бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само й чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, — щоб чинили непристойне». Сюди одна за одною приїжджають експедиції географічні, екологічні, історичні, археологічні, як індивідуальні так і спільні міжнародні, щоб переконатися в даному феномені. Після вивчення на місці, а не по чутках, багатьом вченим-скептикам чи атеїстам прийшлося змінити свою думку. Протягом всієї історії християнства, церква та християни критикуються як зі сторони представників інших релігій, так і атеїстами та агностиками. Частина критики безпосередньо стосується християнської віри, вчення і трактування Святого Письма. Сьогодні хочу стати на сторону християнської апологетики, оскільки дане питання також вивчала сама.Так от такі критиканти саме спиралися, найперше, на те що в Біблії описано, як казка про Содом і Гомору, який Бог нібито вогнем спалив, а насправді ніхто навіть не знає де це місце. І знову приходить на допомогу така наука як археологія, яка в ХІХ та ХХ століття дала відповідь на низки запитань, пов’язані з описанням в Біблії цієї історії.До уривків, що описують аморальні сексуальні дії відносять, зокрема, оповідь про Содом і Гоморру ( Бут. 19:1-29 ).Так в Книзі Буття розповідається, що хоч Бог і поразив сліпотою содомітів, які домагалися двох Ангелів, які прийшли до Лота, але вони все одно мацали руками дім, шукаючи туди входу. Засудження автором поведінки мешканців Содому – безсумнівне. Ситуація, коли разом молоді, й старші нагло домагаються, аби Лот віддав їм своїх гостей задля їх сексуального використання, автором сприйнята як вершина зіпсуття, що вимагає негайного втручання. Ангели приходять у Содом із конкретною місією. Вони мають перевірити, чи крик, який здіймається до Бога, відповідає дійсності. Це ясно виражене у Книзі Буття: «Зійду та побачу, чи воно справді так, як у зойках, що доходять до Мене, аби знати.» (18,21). У центрі уваги перебуває не тема гостинності ані питання насильства щодо двох іноземців, але насамперед зло, яке досягло своєї вершини. Зло, яке коїться, є тим більшим, що довкола Лотового дому збираються «чоловіки, молоді й старші, увесь народ». Їхня поведінка у жодному разі не становить тільки тла розповіді, зовсім навпаки: вона є вказівкою на тяжкість гріха мешканців Содому.Звідси і назва «содоміти», «Содомський гріх», «гомосексуалісти» від назви міста Гомора.Старий Завіт містить кілька фрагментів, де мова може йти про дії гомосексуального характеру. Один з найвідоміших міститься у книзі Левит «… з чоловіком не будеш лежати як з жінкою, — гидота воно!» Лев. 18:22 «А хто лежатиме з чоловіком як із жінкою, — гидоту вчинили обоє вони, — будуть конче забиті, кров їхня на них!» Лев. 20:13 Юдейська література часів Другого Храму суголосно виступає проти практики гомосексуальних стосунків Такі ж самі погляди містять і книги єврейських авторів, наприклад Йосипа Флавія та Філона Александрійського У Новому Завіті гомосексуальні дії згадано в посланнях апостола Павла:«Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки, амінь.Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, — бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само й чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, — щоб чинили непристойне». Рим. 1:25-28



«А ми знаємо, що добрий Закон, коли хто законно вживає його, та відає те, що Закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників, і для всього іншого, що противне здоровій науці, за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені звірена». «Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки — Царства Божого не вспадкують вони!» 1 Кор. 6:9-10 «А ми знаємо, що добрий Закон, коли хто законно вживає його, та відає те, що Закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників, і для всього іншого, що противне здоровій науці, за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені звірена». 1 Тим. 1:8-11



Св.

«

Позиція ПЦУ

Предстоятель ПЦУ митрополит

«У нас є чітка позиція — не тільки Української православної церкви, а і Всеукраїнської ради церков — з приводу цього питання. Церква чітко розрізняє, де є гріх. Ми не можемо гріх назвати добром. Є людина, до якої ми ставимося з любов'ю. Але є гріх, який ми повинні присікати і говорити про нього відкрито. Є спосіб життя, який несумісний із християнськими поглядами. Тому є позиція Православної церкви, є звернення Всеукраїнської ради церков, і в цьому питанні ми є непохитними. Тому що ми базуємося на основах Священного Писання, де чітко говориться про те, що це є гріхом. І ми не можемо як Церква назвати це добром. Тому люди повинні каятися в своїх гріхах, виправляти свої помилки. І якщо людина покається, якщо вона це визнає, то звичайно, вона може брати участь у таїнствах.Бог сказав, що нема такого гріха, який Бог не простить після того, як вона покається, адже за те Бог і віддав Свого Сина єдинородного, кров’ю якого може омитися будь-який гріх» – зауважив Епіфаній. Деякі св. Отці та Вчителі Церкви висловлювалися про гомосексуальні стосунки у вкрай різкій осудливій формі і вважали їх одним з найтяжчих гріхів, спираючись на Святе Письмо.Св. Іоанн Золотоустий у 4-й бесіді на Послання Павла до Римлян каже про це так: Язичники не вважали цю річ за безсоромну, але, як щось почесне й вище, ніж стан рабів, надавали її лише вільним. Так думав мудрий народ афінський і великий з афінян Солон . Можна знайти багато й інших філософських творів, що заражено тією ж хворобою. Проте ж, внаслідок цього, ми не назвемо цього діла законним, а, навпаки, — визнаємо жалюгідними та гідними багатьох сліз тих людей, які ухвалили цей закон. Що роблять блудниці, те саме, а краще сказати — потворніше, коять і мужоложники. Нічого, нічого немає безрозсуднішого й важчого за таку наругу. Якщо Павло, міркуючи про розпусту, сказав: «Всякий гріх, який робить людина, є поза тілом, а розпусник грішить проти власного тіла» (1 Кор. 6: 18), то що сказати про це безумство, яке настільки гірше за розпусту, що не можна й виразити? Не кажу, що ти тільки зробився жінкою, але більше: ти згубив своє існування, як чоловік, ти ні в жіноче єство не змінився, ні того, яке мав, не зберіг, а зробився загальним зрадником того і того єства, і гідний вигнання і від чоловіків і від жінок, і побиття камінням, оскільки ти образив ту і ту стать.Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) висловив думку, що представники ЛҐБТ не можуть причащатися:«У нас є чітка позиція — не тільки Української православної церкви, а і Всеукраїнської ради церков — з приводу цього питання. Церква чітко розрізняє, де є гріх. Ми не можемо гріх назвати добром. Є людина, до якої ми ставимося з любов'ю. Але є гріх, який ми повинні присікати і говорити про нього відкрито. Є спосіб життя, який несумісний із християнськими поглядами. Тому є позиція Православної церкви, є звернення Всеукраїнської ради церков, і в цьому питанні ми є непохитними. Тому що ми базуємося на основах Священного Писання, де чітко говориться про те, що це є гріхом. І ми не можемо як Церква назвати це добром. Тому люди повинні каятися в своїх гріхах, виправляти свої помилки. І якщо людина покається, якщо вона це визнає, то звичайно, вона може брати участь у таїнствах.Бог сказав, що нема такого гріха, який Бог не простить після того, як вона покається, адже за те Бог і віддав Свого Сина єдинородного, кров’ю якого може омитися будь-який гріх» – зауважив Епіфаній.

Позиція Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск уперше публічно заявив про свою підтримку цивільного партнерства для гомосексуальних людей. Ця заява пролунала в документальному фільмі «Франческо», який показали в межах Римського міжнародного кінофестивалю.

«Гомосексуальні люди мають право бути у сім’ї. Вони діти божі. Нам потрібен закон про цивільні партнерства. Так вони будуть визнані на юридичному рівні», — сказав Франциск у фільмі.

Це перша публічна заява Папи Римського щодо узаконення цивільних шлюбів гомосексуальних людей. Раніше він висловлювався на підтримку ЛГБТ людей: стверджував, що бог любить геїв такими, якими вони є, а також підтримав ЛГБТ-підлітків.

Наукові відкриття Содоми і Гомори

Археологи довго ламали голови де ж можуть перебувати міста понищені назавжди Господом, про які розповідає Біблія. Цим питанням століття займалися індивідуальні та міжнародні експедиції, куди входили найвизначніші вчені. Було прийнято рішення довіритися єдиному джерелу інформації Біблії. У Біблії написано що Лот рятувався в гори, але гори оточувала мертве море по обидва боки.





Але, згадка про смоляних ямах в (Бут 14:10) наштовхнуло на думки шукати міста на південний схід від мертвого моря, там було багато смоли як природного нафтового продукту, і нарешті-то пошуки увінчалися успіхом. Содом і Гоморру були знайдені під товстим шаром попелу. Організатор експедиції був впевнений, що ці руїни дійсно були останками проклятих міст. За словами професора християнського Університету Трійці на Південному Заході (Нью-Мексико, США) Стіва Коллінза, руїни Содому були знайдені після 10 років розкопок, які є частиною археологічного проекту розкопок у Талль ель-Хаммам (Йорданія).

Через кілька місяців, у жовтні 1990 р. та ж сама експедиція повернулися сюди знову. На цей раз він взяв з собою Річарда Ривса з Мерфі (Північна Кароліна). Вони виїхали на те ж місце і виявили, що там тільки що пройшов дощ, що буває дуже рідко в цьому районі.

Потім Річард побачив великий уламок, очевидно, недавно впав зверху, можливо, через дощ. На ньому всюди в попелі, як ягоди в траві, проступали червоні кільця навколо жовтих кульок сірки. Озирнувшись довкола, вони побачили, що такі кільця були всюди.





Археологи довели, що ці міста були сучасними і заможними. Їх мешканці були заможні бізнесмени, які займалися торгівлею з іншими містами-державами (коштовні речі яких були знайдені на території).

Сірчаний дощ шокував учених Більше ніж все відкриття. Адже, де вони не проводили розкопки – сірчані кулі знайдені лише в цій місцевості. Були знайдені кулі різних розмірів, деякі розміром в ніготь великого пальця руки, інші завбільшки з яйце. Фактично на цих місцях були виявлені тисячі сірчаних куль. Подібні цим кулі сірки ніде не були знайдені крім як на місцезнаходження цих руїн. Це дає змогу припускати вченим, що це доказ на біблійному писанні, яке було чудесним чином збережено Богом безпосередньо на місці катастрофи. «Ми не знаємо точно, як це відбувалося, але ми знаємо, що ці палаючі кулі сірки падали дощем на міста. Ми знаємо це, тому що сірка пройшла випробувальний аналіз і показала, що вона горіла, більш того, що вона не земного походження. Оскільки йшов сірчаний дощ, всі об`єкти в місті почали горіти, і через якийсь час від безлічі палаючої сірки піднялася висока температура» - зазначили вчені – учасники експедиції. Було оцінено, що температура досягала близько 4000 градусів. Це створило вид подібно диму з печі, який Авраам бачив на рівнині. Це доказ відповідає не тільки місця біблійного опису руйнування Содому і Гоморри, але також і іншим місцям священного писання. «Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв був перед Господом, 28 і глянув у бік Содому та Гомори й усієї долини та й бачить: аж ось дим із землі йде вгору, наче киптява з печі.»

Слово "дощ" повністю підходить для опису цього явища. Сірка впала на землю точно також як проливається дощ. їх мільйони таких кульок знайдені в навколишньому попелі.

Згадки про Содом і Гомору в працях сучасників та істориків

Показано, що звістки про Содом і Гоморру, і їх незвичайною загибелі містяться не тільки в Біблії, але і в працях істориків давнини: Тацита, Саньхунатона, Йосипа Флавія, Страбона і ін. Досліджуючи роботи істориків Стародавнього світу, причому, і це вельми примітно, всі вони, за винятком Йосипа Флавія, були язичниками і вкрай негативно ставилися як до іудеїв і християн, Примітно, що місце розташування міст долини Сиддим, яка згадується древніми авторами, потім було повністю підтверджено в ході археологічних розкопок.

Тацит Корнелій, римський історик I-II століть х.е., пише наступне: «... стеляться рівнини, які ... були колись родючі і покриті багатолюдними містами, а після випалені небесним вогнем ... залишки міст видно і понині, земля ж з тих пір як би ... обвуглилася і не може плодоносити. Будь-яке рослина, посаджене чи рукою людини, або саме пробив ... в`яне, чорніє і розсипається в прах. Що до загибелі колись славних і великих міст, то я готовий вірити, що їх спалив небесний вогонь » [16, кн. 5,7, с. 550-551]. Саньхунятон, фінікійський історик у своїй «Первісну історію», пише: «Долина Сиддим провалилася і стала озером» [цит. по 7, с. 83]. Йосип Флавій, римський історик I століття х.е., в своїх працях пише: «... область Содомська, колись багата своєю родючістю і добробутом міст, нині ж повністю випалена ... внаслідок гріховності її жителів була знищена блискавкою» [4, кн. 4,8, с. 302]. «Загордився своїм багатством і достатком майна, содомітяне в цей час почали лояльніше ставитися до людей зверхньо ... перестали бути гостинними і почали безцеремонно обходитися з усіма людьми. Розгнівавшись, ... Господь Бог порішив покарати їх за таку зухвалість, зруйнувавши їх місто і настільки спустошивши їх країну, щоб з неї вже паче не виростало ні рослини, ні плоду ... Господь вразив місто вогняними блискавками, спалив його разом з жителями і так само, спустошив всю область » [5, т. 1, кн. 1, гл. 1, с. 38-39]. Страбон, знаменитий давньогрецький географ I століття х.е., батько сучасної географії, в своєму творі пише: «... колись тут було 13 населених міст, з яких головне місто - Содоми - мав близько 60 стадій в окружності. Від землетрусів, вивержень вогню і гарячих асфальтових і сірчистих вод озеро раптово вийшло з берегів, і вогонь охопив скали- що ж стосується міст, то вони були поглинені землею »[15, кн. 16, глава 2, 44. с. 707-708]. Про Содом були також в роботах давньогрецького історика Посейдония, який стверджував, що міста долини Сиддим розташовувалися неподалік від фортеці Масади- Сізенія Киренського, що одне з поселень есеїв розташовувалося поблизу стародавнього Содома- Стефана Візантійського, що біля джерела Ен-Геді розташовувався колись древній Содом [12, с. 155]. Цікавий факт 4 У 1964 році італійська археологічна експедиція під керівництвом професора Паоло Маттіе початку розкопки в містечку Телль-Мардіх в Сирії, що тривали до 1982 року. В результаті майже двадцятирічних досліджень був відкритий древнє місто Ебла. Серед унікальних знахідок виявлених в Еблі, на першому місці, безумовно, варто виявлення в її царському палаці державного архіву, в якому було знайдено 17.050 клинописних табличок. Серед десятків міст, що згадуються в них вчені зустріли згадка: Содому та Гомори та Сигора. У цих документах міста долини фігурують, як торгові партнери Ебли, які купують у неї срібло і тканини. Довгі роки ряд вчених, переважно з країн соціалістичного табору, з ідеологічних міркувань, а також ворогів і заздрісників Маттіе і Петтінато намагалися спростувати це, але зробити цього їм так не вдалося. Тацит Корнелій, римський історик I-II століть х.е., пише наступне: «... стеляться рівнини, які ... були колись родючі і покриті багатолюдними містами, а після випалені небесним вогнем ... залишки міст видно і понині, земля ж з тих пір як би ... обвуглилася і не може плодоносити. Будь-яке рослина, посаджене чи рукою людини, або саме пробив ... в`яне, чорніє і розсипається в прах. Що до загибелі колись славних і великих міст, то я готовий вірити, що їх спалив небесний вогонь » [16, кн. 5,7, с. 550-551]. Саньхунятон, фінікійський історик у своїй «Первісну історію», пише: «Долина Сиддим провалилася і стала озером» [цит. по 7, с. 83]. Йосип Флавій, римський історик I століття х.е., в своїх працях пише: «... область Содомська, колись багата своєю родючістю і добробутом міст, нині ж повністю випалена ... внаслідок гріховності її жителів була знищена блискавкою» [4, кн. 4,8, с. 302]. «Загордився своїм багатством і достатком майна, содомітяне в цей час почали лояльніше ставитися до людей зверхньо ... перестали бути гостинними і почали безцеремонно обходитися з усіма людьми. Розгнівавшись, ... Господь Бог порішив покарати їх за таку зухвалість, зруйнувавши їх місто і настільки спустошивши їх країну, щоб з неї вже паче не виростало ні рослини, ні плоду ... Господь вразив місто вогняними блискавками, спалив його разом з жителями і так само, спустошив всю область » [5, т. 1, кн. 1, гл. 1, с. 38-39]. Страбон, знаменитий давньогрецький географ I століття х.е., батько сучасної географії, в своєму творі пише: «... колись тут було 13 населених міст, з яких головне місто - Содоми - мав близько 60 стадій в окружності. Від землетрусів, вивержень вогню і гарячих асфальтових і сірчистих вод озеро раптово вийшло з берегів, і вогонь охопив скали- що ж стосується міст, то вони були поглинені землею »[15, кн. 16, глава 2, 44. с. 707-708]. Про Содом були також в роботах давньогрецького історика Посейдония, який стверджував, що міста долини Сиддим розташовувалися неподалік від фортеці Масади- Сізенія Киренського, що одне з поселень есеїв розташовувалося поблизу стародавнього Содома- Стефана Візантійського, що біля джерела Ен-Геді розташовувався колись древній Содом [12, с. 155]. Цікавий факт 4 У 1964 році італійська археологічна експедиція під керівництвом професора Паоло Маттіе початку розкопки в містечку Телль-Мардіх в Сирії, що тривали до 1982 року. В результаті майже двадцятирічних досліджень був відкритий древнє місто Ебла. Серед унікальних знахідок виявлених в Еблі, на першому місці, безумовно, варто виявлення в її царському палаці державного архіву, в якому було знайдено 17.050 клинописних табличок. Серед десятків міст, що згадуються в них вчені зустріли згадка: Содому та Гомори та Сигора. У цих документах міста долини фігурують, як торгові партнери Ебли, які купують у неї срібло і тканини. Довгі роки ряд вчених, переважно з країн соціалістичного табору, з ідеологічних міркувань, а також ворогів і заздрісників Маттіе і Петтінато намагалися спростувати це, але зробити цього їм так не вдалося.

Дружина Лота

Одне з Біблійних повідомлень про загибель Содому найбільше викликало недовіру скептиків, а саме згадка про те, що дружина Лота стала соляним стовпом. Однак після розкопок в стародавньому місті Помпеї (Італія) навіть люди, які не вірять в Бога, вже не могли заперечувати можливості подібного явища. Справа в тому, що в 79р. н.е., коли Помпеї загинули в результаті виверження Везувію, вулканічний попіл вкрив не тільки саме місто, а й людей, що знаходилися в ньому. «Найтонший попіл створив зі своєю здобиччю справжнє диво збереження. Він обволікав тіла, запам`ятовуючи найменші подробиці, і коли згодом цей покрив затвердів, а самі трупи зотліли, їх форми, як і раніше зберігалися ... Видовище це не залишає байдужих. Коли археологи з експедиції Клода Поншареля виявили руїни двох найдавніших міст, що датуються 2-3 століттям до нашої ери, вони не могли припустити, що знаходяться буквально в трьох милях від історичної сенсації. Археологи помітили колону білого кольору, що має обриси жінки. Ще більше здивування у вчених викликав вуглецевий аналіз знахідки. По-перше, він дозволив визначити, що це не скульптура, а справжнісінька людина з серцем, легенями, печінкою та іншими органами. По-друге, приблизний вік знахідки - близько чотирьох тисяч років, що і складає її біблійний вік. Одне з Біблійних повідомлень про загибель Содому найбільше викликало недовіру скептиків, а саме згадка про те, що дружина Лота стала соляним стовпом. Однак після розкопок в стародавньому місті Помпеї (Італія) навіть люди, які не вірять в Бога, вже не могли заперечувати можливості подібного явища. Справа в тому, що в 79р. н.е., коли Помпеї загинули в результаті виверження Везувію, вулканічний попіл вкрив не тільки саме місто, а й людей, що знаходилися в ньому. «Найтонший попіл створив зі своєю здобиччю справжнє диво збереження. Він обволікав тіла, запам`ятовуючи найменші подробиці, і коли згодом цей покрив затвердів, а самі трупи зотліли, їх форми, як і раніше зберігалися ... Видовище це не залишає байдужих. Коли археологи з експедиції Клода Поншареля виявили руїни двох найдавніших міст, що датуються 2-3 століттям до нашої ери, вони не могли припустити, що знаходяться буквально в трьох милях від історичної сенсації. Археологи помітили колону білого кольору, що має обриси жінки. Ще більше здивування у вчених викликав вуглецевий аналіз знахідки. По-перше, він дозволив визначити, що це не скульптура, а справжнісінька людина з серцем, легенями, печінкою та іншими органами. По-друге, приблизний вік знахідки - близько чотирьох тисяч років, що і складає її біблійний вік.

Дослідження показали, що більша частина цих міст сьогодні покриває Мертве море, на дні якого виявлені стародавні руїни. Група дослідників, очолювана англійським археологом Майком Сандерсом, вивчала дно Мертвого моря і натрапила на покриті сіллю залишки стародавнього поселення. Вчені прийшли до висновку, що це і є руїни легендарних міст Содом і Гомора.





Біблія прямо вказувала їх місце розташування - долина Сідда, що в районі Мертвого моря. Тоді ж на одному з півостровів в Мертвому морі знайшли стародавні міста, а поруч з ними - кладовища. Фахівців відразу спантеличило те, що кладовища були древніші самих міст. Поруч з похованнями виявили безліч сірки, і про те, що тіла належать содомітам, заговорили майже всерйоз. Ідея зануритися на дно Мертвого моря прийшла до Сандерсу, коли він знайшов стародавню карту. Шукані міста були на півночі сучасного Мертвого моря. Потім, на знімках, зроблених із супутника, археолог помітив дивні утворення на морському дні. Таким чином, Біблійні повідомлення про Содомі і інших містах долини Сиддим отримали своє повне підтвердження в області історії, археології, етнографії та геології. Встановлено, що в архівах стародавнього міста Ебла має місце згадка міст Содому і Гоморри, які виступали близько 2100г до х.е., як торгові партнери Ебли; В результаті археологічних розкопок показана мала місце близько 2000 р до х.е. катастрофа, що супроводжується землетрусом, масовими пожежами, яка призвела до загибелі кількох міст, зокрема, в місцях Баб-ель-Дахре і нумеруються, в акваторії Мертвого моря; В результаті підводних археологічних досліджень показано наявність на дні Мертвого моря слідів будівель; Геологічними дослідженнями встановлено що мала місце в районі Мертвого моря катастрофа близько 2000 р до х.е., яка призвела до зміни ландшафту місцевості і супроводжувалася землетрусом, викидами природних горючих газів і бітумів, і утворенням густого чорного диму, що містить велику кількість сірки і сульфіду водню.

Таким чином, Біблійні повідомлення про існування міст долини Сиддим і їх загибелі в результаті страшної катастрофи сьогодні повністю доведені комплексними історико-археологічно-геологічними дослідженнями.