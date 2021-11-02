Цього року реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити протягом 5-22 січня 2022.Таку інформацію повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
Пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури відбудеться 19 березня, а з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 26 березня.
Зареєструватися на пробні іспити можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Результати пробного ЗНО-2022 для учасників, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть опубліковані на їх інформаційних сторінках.
25 березня можна буде дізнатися результати з української мови, української мови та літератури, а 1 квітня - з інших навчальних предметів.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.
Realist.online раніше писав, що Міністерство освіти і науки України вирішило внести ряд змін у програму вступу до ВНЗ у 2022 році.