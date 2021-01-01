Небо вже закрите, резерви "заморожені": ЄС офіційно запустив санкції проти Росії

Нові санкції почали діяти від 28 лютого.
У понеділок, 28 лютого, почала діяти чергова порція санкції Євросоюзу проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України.
Інформація про санкції опублікована в Офіційному журналі Європейського Союзу.
Що передбачають санкції ЄС проти Росії:
- Заборонені будь-які польоти в країни ЄС російським літакам – державним, приватним, що належать російським авіакомпаніям, що просто зареєстровані в РФ, чи не зареєстровані, але контролюються росіянами. Дозволені лише аварійні приземлення.
- Заборона на будь-які операції з Центральним банком Росії. Зокрема, "заморожені" міжнародні валютні резерви РФ, які перебувають у європейських банках.
Фінансисти один за одним прогнозують обвал рубля вже в понеділок, 28 лютого, коли відкриються торги. Називають і 200, і 300 рублів за долар. І перші підтвердження вже є. На Токійській біржі, де вже почався робочий ранок понеділка, рубль спочатку різко обвалився на 30%, а потім і на 40%. І це лише початок дня.
ТСН