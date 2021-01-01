Обласний центр національно-патріотичного виховання допомагає армії та займається з дітьми

Працівники центру по усій Рівненщині гуртуються та волонтерять, допомагають нашій армії, вимушеним переселенцям з Києва, Харкова, Сум, повідомляє ?сайт Рівненської обларади.???
Керівники гуртків разом з дітьми та батьками плетуть сітки, ліплять вареники, смажать млинці, збирають продукти, постіль, медикаменти, віддають військовим власне туристичне спорядження.
Окрім того, гуртківці записують відео звернення до наших захисників, аби підтримати їх у цій нелегкій та героїчній боротьбі.
Проте, також не забувають і про заняття з дітьми. Для того, щоб досягнути максимальної ефективності в роботі в умовах воєнного часу, керівники гуртків працюють з дітьми онлайн в межах своїх гуртків за допомогою цифрових платформ та месенджерів. Також створюються відеоуроки презентації та інші матеріали за напрямками роботи центру, які вихованці можуть переглядати у зручний для них час.
Тематичні матеріали постійно готують керівники гуртків, а їхній перелік кожного тижня оновлюється на сайті закладу.
Також з перших днів активно здійснюється психологічна підтримка гуртківців та працівників центру.