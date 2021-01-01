Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03

За час повномасштабної війни в Україні російська армія втратила вже 17,2 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
Крім того, українські військові знищили 597 танків, 1 тисячу 710 бойових броньованих машин, 303 артилерійські системи, 96 одиниць РСЗВ, 54 засоби протиповітряної оборони, 127 літаків, 129 вертольотів, 1 тисячу 178 одиниць автомобільної техніки, 7 кораблів та катерів, 73 цистерни з ПММ, 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 21 одиницю спеціальної техніки та 4 пускові установки ОТРК.