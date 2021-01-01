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Розшукали чотирирічну дитину, яка злякалась сигналу повітряної тривоги

Рівненська область / Новини регіону 20-май, 2022, 06:539 prov 0
Під час патрулювання на вулиці Льонокомбінатівській до екіпажу звернувся водій маршрутного таксі. Він повідомив, що на кінцевій зупинці в салоні виявив дитину віком 4-х років без нагляду дорослих. Хлопчик не зміг повідомити своїх даних та адреси. Під час опрацювання завдання стало відомо, що дитину шукають батьки. З’ясувалось, що хлопчик, злякавшись сигналу повітряної тривоги, вибіг з під’їзду та побіг у невідомому напрямку і тато втратив його з поля зору.
Дитину передали схвильованим та вдячним батькам.
Патрульна поліція Рівненської області.
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