Видурювали кошти за повернення полонених на Батьківщину: викрито засуджених Маневицької виправної колонії

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області у межах досудового розслідування кримінального провадження про шахрайства, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.3 ст. 190 КК України).
Вчора, 07 квітня 2023 року, волинські правоохоронці провели низку обшуків на території області, у тому числі у Маневицькій виправній колонії №42.
За даними слідства, троє засуджених, які відбувають покарання в установі, разом зі спільниками з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких – військовослужбовці ЗСУ – перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти.
Ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил рф чи пвк «вагнер» і обіцяли за чималу грошову винагороду (до 120 тисяч гривень) повернути їх на Батьківщину.
У ході обшуків вилучено сім тисяч доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи.
Вирішується питання про повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочину.
Встановлюються особи усіх причетних до шахрайських дій.
Викрито громадян за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області, УСР в області ДСР Національної поліції України та працівників ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.
Пресслужба Волинської обласної прокуратури.