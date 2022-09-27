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Бунт у виправній колонії: трьом в'язням оголошено підозри

Рівненська область / Новини регіону 27-сен, 2022, 07:329 prov 60
За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури повідомлено про підозру у масових заворушеннях (ч. 1 ст. 294 КК України), трьом засудженим, які відбували покарання у ДУ «Полицька виправна колонія №76».
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф в Україну, до Полицької колонії евакуювали засуджених із Запорізької області. Частина з них, не погоджуючись із місцевими правилами утримання,  в ніч на 25 липня цього року організувала бунт, у ході якого ув’язнені нищили майно та влаштували пожежу в одному із приміщень установи. Вони виривали решітки, вибивали стіни, двері та вікна установи, кидали камінням з даху бараку в інших засуджених, закликаючи здійснювати погроми.
В результаті таких дій, пошкоджено майно установи на понад 1,8 млн грн.
Ініціаторів бунту після інциденту ізолювали від решти засуджених та перевели до інших виправних закладів.
Досудове розслідування проводить слідчі СВ відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
За матеріалами Вараської окружної прокуратури.
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