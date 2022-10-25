У Рівному судитимуть чергового прихильника комунізму

Рівненська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч.1 ст.436-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний рівнянин, упродовж останніх 6 років поширював та публічно використовував на своїй сторінці у російській соціальній мережі «Вконтакте» записи із символікою комуністичного тоталітарного режиму, яка з 2015 року заборонена Законом України.
Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронцями вилучено мобільний телефон, у якому виявлено особисту сторінку обвинуваченого з комуністичною символікою в забороненій соціальній мережі.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду для розгляду по суті.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСБ України в Рівненській області.
Загалом, з початку дії воєнного стану викрито 22 жителів Рівненщини, які через свої сторінки в російських соцмережах поширювали символіку тоталітарних режимів. Шестеро з них вже постали перед судом.