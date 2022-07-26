Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 26.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 39870 (+170) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1737 (+7) од,бойових броньованих машин / APV ? 3959 (+9) од,артилерійських систем / artillery systems – 880 (+4) од,РСЗВ / MLRS - 258 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 117 (+1) од,літаків / aircraft – 222 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 189 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 722 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 174 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2835 (+3) од,спеціальна техніка / special equipment - 75 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!