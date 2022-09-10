11 вересня спостерігайте за другим демонстраційним стартом ракети Alpha успішного українця

Відомий український підприємець в ІТ галузі та космічній сфері Максим Поляков повідомив, що другий технологічний демонстраційний політ ракети Alpha від Firefly Aerospace призначено на 11 вересня. Як відомо, американська компанія Firefly Aerospace 2 вересня минулого року провела свій перший запуск легкої ракети-носія Alpha. Завтра стартує другий політ. Максим Валерійович зазначив на сторінці у фб "... у межах місії ракета доставить на низьку навколоземну орбіту (LEO) корисне навантаження з кількох кубсатів, серед яких TechEdSat-15 (TES-15) виробництва NASA. Під час запуску планується й тестування платформи 8P Pocketqube, призначеної для розгортання шести пікосупутників, які стануть частиною першого повністю безкоштовного телекомунікаційного супутникового угруповання з відкритим вихідним кодом. Вікно для запуску заплановано на 15.00 за тихоокеанським часом (PST) зі стартового майданчика SLC-2 бази Аерокосмічних сил Ванденберг (Каліфорнія). У процесі свого демонстраційного польоту ракета Alpha спершу вийде на еліптичну орбіту, досягне апогею, після чого буде виконано циклічне пропалювання двигунів. Трансляція запуску розпочнеться за годину до передбачуваного старту, її можна буде переглянути на Everyday Astronaut https://www.youtube.com/c/EverydayAstronaut/"

Максим Поляков від початку війни почав не лише активно допомагати Україні, а й залучати до процесу інших підприємців, фонди та компанії.

"Армія дронів" — проект, організований платформою UNITED24, Генеральним штабом, ЗСУ та Міністерством цифрової інформації. Його метою є забезпечення української армії достатньою кількістю безпілотних літальних апаратів. Кампанія розпочалася 1 липня, та зібрала вже 640 млн грн. Найбільш вагомим поки що став внесок, який зробив підприємець: бізнесмен вже перевів на рахунки "Армії дронів" понад 100 млн грн.

Також нещодавно новина, нашумівша у повному розумінні слова, сколихнула не лише українське суспільство: придбання народного супутника Фондом Сергія Притули, який подякував Максиму Полякову, завдяки долученню якого "змогли здійснити цей проєкт швидко і головне компетентно". Новина була настільки потужною, що одразу ошарашила зависників які, як правило 0,0 зробили в даному напрямку, але ночі не сплять, щоб нафантазувати і сплести різні небилиці, підігруючи рашистам та очерняючи спільний і дуже вдалий за весь час війни проект.

Україна завжди була, є і буде в тих кордонах, які їй визначив Бог, а разом з нею - відомі та успішні українці, які її розбудовували на процвітання та авторитет далеко за її межами. Тому спостерігаймо разом за запуском другої ракети успішного українця, бо Україна вже має свій супутник, а ще матиме в майбутньому і розвинену космічну галузь.

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