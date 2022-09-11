Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер відновив свою роботу на Рівненщині

Фото з фейсбук-сторінки Луганського онкодиспансеру.

Тільки позитивні відгуки та вдячність висловлюють жителі Рівненщини і не тільки на адресу медичного колективу Луганського онкодиспансеру, який через війну переїхав на Рівненщину. Лікарі вже приймають пацієнтів з 17 червня у Сарненській лікарні, а з липня у Рівненському онкодиспансері .



Сьогодні на території Луганщини немає жодної вцілілої лікарні. Медичні заклади, які були створені за програмою «Велике будівництво» та оснащені новітнім обладнанням знищено, а що можна було вивезти на окуповані території – вивезли російські загарбники.

Луганські фахівці зараз у Рівненському обласному протипухлинному центрі ведуть прийом хворих у трьох кабінетах: лікар-хімеотерапевт, хірург-околог, уролог, які, при потребі тих, хто потребує стаціонарного лікування, направляють до Сарненської центральної районної лікарні. Протипухлинні препарати, призначені лікарем для хіміотерапії, видають пацієнтам безкоштовно. Це входить у програму медичних гарантій й оплачується Національною службою здоров'я.

Всі лікарі до останнього працювали у Кремінній. 18 квітня їм вдалося виїхати з окупованого міста. На жаль, врятувати все обладнання не змогли, проте із собою забрали дорогі препарати для хіміотерапії.

У Сарнах Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер продовжує проводити хіміотерапевтичне лікування хворих та хірургічне втручання. Там можуть лікуватися хворі зі злоякісними та доброякісними новоутвореннями, передпухлинними та фоновими захворюваннями. Також у закладі надають консультативну амбулаторну допомогу. Диспансер розмістили на базі Сарненської центральної районної лікарні. Фахівцям надали приміщення в хірургічному та гінекологічному відділеннях. Тепер медики мають доступ до обладнання, проте багато чого ще потрібно закупити.

Генеральний директор Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру Євген Хамчич розповідає: «Спочатку наші лікарі роз'їхалися по всій Україні, потім ми шукали різні варіанти, і за порадою Луганської ОВА, керівництва департаменту охорони здоров’я переїхали на Рівненщину. Тут я відчув співучасть та бажання допомогти, нас дуже тепло зустріли». Як повідомив Євгеній Анатолійович на сьогодні у центру в наявності унікальне хірургічне обладнання для ще одної операційної, перевезене з Луганщини, яке лежить запаковане, а могло б послужити людям тут, де його потребують.

Лікар розповів, що на Рівненщині у складі Луганського онкодиспансеру вже працює півсотні працівників. Серед цих людей є також і місцевий середній та молодший персонал, яких медзаклад оформив на роботу. У Рівному консультують пацієнтів, надають амбулаторну та терапевтичну допомогу. А у Сарнах надають стаціонарну допомогу – хірургічну і хіміотерапевтичну допомогу.

— Тут ми відчуваємо, що потрібні. Фахівці з вузьким направленням допомоги дуже важливі для місцевого населення. Адже з Сарн до Рівного потрібно їхати 100 км, з населених пунктів району — ще більше. До того ж до нас повертаються наші пацієнти з Донбасу та інших регіонів, адже найперше, негативна екологія впливає на розвиток онкології. І це проблема не лише Чорнобильської зони.».

– Рівненський протипухлинний центр дуже потужний, там багато своїх працівників, операційні зайняті. Ми б більше заважали один одному, ніж допомагали, – пояснює Євген Хамчич. Керівник зауважує, що був би дуже вдячний, якби центру надали приміщення для облаштування ще однієї операційної, скажімо в Костополі.

Євген Хамчич каже, що за здорову конкуренцію, і як в передових країнах світу зараз пацієнти йдуть до тих лікарів, до яких вважають за правильне.

У Сарненській лікарні можна зустріти і пацієнтів - переселенців зі Сходу.

– От у Сарнах до нас прийшли пацієнти, які переміщені з Луганської області. Вони знали, що ми переїхали, і прийшли до нас. Також приходили на консультацію місцеві мешканці. Лікарі місцеві не заважають, ми їм вдячні. Вони нам допомагають, десь радять, – розповідає керівник Луганського онкодиспансеру.

«У нашому місті — страшні бойові дії. Тому ми евакуювалися спочатку до Дніпра, а потім онук дізнався, що Луганський онкоцентр відкривається в Сарнах, і ми поїхали на Рівненщину, до наших лікарів. Дуже чекали цього і дочекалися», — розповідає жінка.

У центрі вже почали надавати хіміотерапевтичну та хірургічну допомогу. Цей заклад — один з небагатьох, хто надає одразу два пакети хіміотерапевтичної допомоги: стаціонарну та амбулаторну. Тобто, хворий може приїжджати на лікування та консультації, проходити обстеження але жити — вдома. Лікарі зазначають: це дуже важливо для психологічного стану людини, адже лікування — це не лише пігулки. Багато означає позитивний настрій.

Зараз стаціонарно центр може розташувати близько 30 пацієнтів, амбулаторно є можливість надавати послуги ще більшій кількості людей.

«До нас можна звертатися за такими напрямками: хірургія, патологія черевної порожнини, мамологія — патологія молочної залози, гінекологія, урологія, хіміотерапія, — розповідає генеральний директор онкологічного диспансеру. — В майбутньому потрібно, щоб це були окремі підрозділи, також нам необхідне місце в поліклініці — там буде консультація спеціалістів. Загалом ми вже можемо надавати майже всі послуги, які були у Кремінній».

«Нам надали ліжка та меблі, волонтери з Польщі передали партію медикаментів. Потроху закупаємо обладнання. Вже плануємо проводити лапароскопічні операції, адже наші лікарі володіють цією технікою», — говорить Євген Хамчич.

Наразі у центрі вже надають допомогу завідуючий хірургічним відділенням Сергій Карлов, онкохірург, уролог Максим Кратько, завідувач хіміотерапівтичного відділення Тетяна Бондаренко, онкохірург, мамолог Севінж Ібадова, гінеколог-онколог Кристина Цибеленко, гінеколог Катерина Федосюк, анестезіолог Володимир Федосюк та інші фахівці.

Так рівень якості медичної допомоги у Сарнах вийде на обласний рівень.

Пацієнти з онкозахворюваннями, які потребують хіміотерапії, можуть звертатися до хіміотерапевтичного відділення Луганського онкодиспансеру за адресою: місто Сарни, вулиця Ярослава Мудрого, 3, 2-й поверх будівлі хірургічного корпусу.

До луганських лікарів-онкологів у Сарнах можна звертатися за номером 063-576-39-86. 0990201091, 0992217290

Світлана Коток.