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Луганський державний медичний університет евакуйовали на Рівненщину

Рівненська область / Новини регіону 27-мар, 2022, 12:099 prov 0
Луганський державний медичний університет, у зв’язку з воєнними діями, переїхав на Рівненщину.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Для них уже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі – в обласному центрі. Приймаємо і перших студентів.
Триває переміщення науково-технічної бази. Наразі навчання проходитимуть в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області.
Відкриття вищого навчального закладу на Рівненщині дасть можливість впроваджувати сучасні методи діагностики та лікування на базі практичних закладів охорони здоров'я області.
А також практикувати сучасні досягнення медицини: приймати безпосередню участь в розробці, патентуванні та впровадженні досягнень лікарів області в роботу практичної медицини. Галузь охорони здоров'я області переходить з практичної в науково-практичну площину.


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