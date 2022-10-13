Оперативне оновлення щодо російського вторгнення на 06.00, 8 листопада 2022 року

Слава Україні! Триває двісті п'ятдесят вісім (258) день героїчного спротиву українського народу російському військовому масштабному вторгненню.Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони в окремих районах. Проводить наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.За минулу добу підрозділи Сил оборони відбивали атаки окупантів в районах населених пунктів Краснохорівка, БахмУт, Іванград, Опитне, Кліщівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне та Майорськ Донецької області та Білогор Івка в Луганській області.Ворог обстрілює підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює прикордонні укріплення на окремих напрямках та проводить повітряну розвідку.Він продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та цивільних будинках в порушення Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 37 авіаударів, завдав понад 100 атак МЛРС.Ворогом постраждали райони понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.Ситуація на Волинському та Полісському напрямках суттєво не змінилася. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, забезпечуючи російську федерацію інфраструктурою, територією та повітряним простором. Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. Все ще існує загроза нанесення ворогом авіаударів з використанням ударних дронів з території та повітряного простору цієї країни.Ворог обстрілював на таких напрямках:на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ракетної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чухунівка, Фіголівка, Дворічанське;на Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах поселень Кислівка, Берестове, Стельмахівка, Мясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах поселень Роздолівка, Яковлівка, Соледар, БахмУцьке, БахмУт, Опитне, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;на Авдіївському напрямку – з танків та всієї артилерії, в районах населених пунктів Авдіївки, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Краснохорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка;на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль;на Запорізькому напрямку - з артилерії різних калібрів, в районах поселень Темирівка, Ольхівське, Успенівка, Уляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове.У напрямку Південно-Бух від ворожого вогню постраждали райони населених місць, що межують з лінією зіткнення. Від вогню зенітної ракетної системи безпосередньо постраждали населені пункти Вищетарасівка, Іллінка та Марханець Дніпропетровської області.Ворог продовжує нести втрати. Пошкодження вогнепального району концентрації військової техніки, а це близько 20 одиниць, підтвердили 5 листопада в м.Гола Пристань Херсонської області. Також підтвердилося знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада в населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.У місті Енергодарі російські окупанти продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають персональні дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання та незаконно затримують громадян України.У районі Новософіївки Херсонської області угруповання окупаційних військ підсилили підрозділ з території Чеченської Республіки, який брав участь у грабуванні місцевих мешканців та їхніх домівок.Авіація Сил оборони протягом минулої доби вразила ворога 24 рази. Постраждали 17 областей концентрації особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій протиповітряної оборони противника.За минулу добу сили оборони збили ворожий літак Су-25, БПЛА Ланцет-3 та чотири дрони Орлан-10 на різних напрямках.За минулу добу військовослужбовці ракетних військ та артилерії вразили 5 пунктів управління, 2 ділянки концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітні ракетні комплекси та район обстрілів позицій артилерія окупантів.Віримо в ЗСУ! Разом ми переможемо! Слава Україні!