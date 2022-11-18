ДБР викрило начальника митного посту «Тиса» Закарпатської митниці та його заступника на систематичному вимаганні хабарів у автоперевізників

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали начальника митного посту «Тиса» Закарпатської митниці та його заступника. Вони систематично брали гроші в автоперевізників за безперешкодний проїзд автобусів через кордон.
У межах боротьби з корупцією на митниці та наповнення державного бюджету працівники ДБР задокументували факти вимагання митниками в одного з підприємців, що здійснює міжнародні перевезення громадян, 10,6 тисяч євро.
Такса встановлювалася з розрахунку за кожний автобус та ту кількість товару, яку він перевозив. Така «співпраця» та регулярна сплата «данини» дозволяла транспорту перевізників безперешкодно та без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон.
Сума неправомірної вигоди зловмисниками розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника щодо ваги товару, який перевозився пасажирами, та складала в середньому біля 500 євро з кожного автобусу.
Посадовці були затримані під час отримання чергового траншу у розмірі 7,5 тис. євро.
Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
Попередня кваліфікація: вимагання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.
Тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.