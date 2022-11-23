Рівненська область одна з перших запроваджує цифрові рішення у соціальній сфері

Рівненщину відвідав заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко. У рамках поїздки відбулась нарада щодо результатів впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі - ЄІССС) у Рівненській області.
Костянтин Кошеленко підкреслив важливість цифровізації соціальної сфери, що забезпечує впровадження ЄІССС.
«Цифровізація соціальної сфери триває в масштабах усієї країни. Вона забезпечить більш якісну взаємодію держави та громадян, а також підвищить безпеку даних. Єдина інформаційна система соціальної сфери - це фундамент цифровізації, що забезпечує перехід до екстериторіального принципу. Рівненщина є пілотною і одна з перших запроваджує цифрові рішення у соціальній сфері. Цього місяця буде завершена дослідна частина проєкту. Далі напрацюваннями зможуть користуватися усі регіони України», - зазначив Костянтин Кошеленко.
Так, наразі призначення, нарахування та виплати допомоги на проживання ВПО здійснюється централізовано. Завдяки цьому можна буде швидко змінити в довідці неактуальне місце проживання або знятись з обліку. Після завершення бета-тестування така можливість буде доступна й онлайн у Дії.
Також до кінця року буде цифровізовано 6 допомог в ЄІССС. За трьома з них можна буде подати заяви онлайн на порталі Дія - це допомога при усиновленні дитини, допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, а також державна соціальна допомога особам із інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Зі свого боку заступниця голови ОДА з питань цифрових трансформацій і цифровізації Іванна Смачило наголосила, що отримання соціальних послуг в умовах воєнного стану для багатьох українців є критично важливим. Мова йде, зокрема, про переселенців та людей інших вразливих категорій.
«Рівненщина – одна з перших взялася за цей пілот. І це додаткове навантаження на соціальних працівників. Їх місія, зокрема, полягає ще й у тому, щоб виявляти помилки в роботі системи, аби потім вона працювала бездоганно. Загалом на Рівненщині реалізація дослідно-промислової експлуатації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери розпочалася з січня 2022 року. Потім, у зв’язку із введенням воєнного стану, процес призупинили, а відновили вже з червня. Тоді ж було включено виплату допомоги на проживання ВПО та 6 соціальних допомог», - зазначила Іванна Смачило.
Довідково:
Єдина інформаційна система соціальної сфери - це комплексна система, призначена для автоматизації всіх напрямів соціальної підтримки всіма інституціями соціальної сфери в межах єдиного інформаційного середовища та технологічної платформи.
ЄІССС є фундаментом для цифровізації соціальних послуг та надає можливість кожному громадянину, який потребує соціальної підтримки, швидко отримати будь-який вид допомоги через фронт-офіс в територіальній громаді та ЦНАПі або через електронні сервіси порталу Дія.
Основою ЄІССС є Єдиний соціальний реєстр (ЄСР), в якому сконцентрована інформація про кожного, хто має право, отримує чи колись отримував будь-який вид державної соціальної підтримки.
Пресслужба Рівненської ОДА.