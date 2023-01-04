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У США вивели на орбіту український супутник, який створили до 30-річчя Незалежності

Головна / Україна і світ / Актуально 04-янв, 2023, 13:579 swet 1
З мису Канаверал у США на орбіту Землі вивели український супутник PolyITAN-HP-30, який створили до 30-річчя Незалежності України.Запуск відбувся за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Загалом ця ракета вивела на орбіту 114 різних космічних апаратів.На українському супутнику будуть проводити науковий експеримент щодо ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.
Крім того, під час нинішнього запуску на орбіту вивели супутник EOS SAT-1 від компанії EOS Data Analytics, яку заснував українець Макс Поляков. Це один із семи супутників, які компанія планує вивести на орбіту до 2025 року. Вони будуть призначені для моніторингу в галузях сільського та лісового господарства.
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