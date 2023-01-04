У США вивели на орбіту український супутник, який створили до 30-річчя Незалежності

З мису Канаверал у США на орбіту Землі вивели український супутник PolyITAN-HP-30, який створили до 30-річчя Незалежності України.Запуск відбувся за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Загалом ця ракета вивела на орбіту 114 різних космічних апаратів.На українському супутнику будуть проводити науковий експеримент щодо ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.Читайте також:
Крім того, під час нинішнього запуску на орбіту вивели супутник EOS SAT-1 від компанії EOS Data Analytics, яку заснував українець Макс Поляков. Це один із семи супутників, які компанія планує вивести на орбіту до 2025 року. Вони будуть призначені для моніторингу в галузях сільського та лісового господарства.
Крім того, під час нинішнього запуску на орбіту вивели супутник EOS SAT-1 від компанії EOS Data Analytics, яку заснував українець Макс Поляков. Це один із семи супутників, які компанія планує вивести на орбіту до 2025 року. Вони будуть призначені для моніторингу в галузях сільського та лісового господарства.
Ракета Firefly Alpha успішно вийшла у космос » Провінційка - портал новин (provinciyka.rv.ua)
Хто такий Максим Поляков
Народний супутник