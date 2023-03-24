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Весняне водопілля: на Рівненщині рівень загрози знижується.

Рівненська область / Новини регіону 17-кві, 2023, 14:449 prov 0
Минулого тижня підвищення рівня води в річках фіксували до 6 см за добу. Вчора він знизився до 5 см, а сьогодні становить 1-2 см.
У Сарненському та Вараському районах підтопленими залишаються 3 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Наразі у житлових будинках підтоплень немає. Проблемними подекуди ще лишаються господарські двори та будівлі.
Річки переважно розлилися у північних районах області. Найбільше постраждала Рокитнівщина. На критичних ділянках працюють насосні станції.
Наразі північним міжрайонним управлінням водного господарства щоденно проводиться моніторинг повіддя - наявних дамб, місць можливого прориву, мости, берегоукріплення. Усі понтонні мости відкриті і транспортні засоби рухаються безперешкодно.
Нагадаю, для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проходження весняної повені в управліннях водного господарства створено 28 бригад чисельністю 378 чоловік. Заготовлено 37,1 кубометрів щебеню, 357,77 кубометрів піску, 3341 мішків та 1,3559 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Джерело.
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