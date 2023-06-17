День Батька: історія найбільшої Батьківської любові

Щороку у третю неділю червня у світі відзначають День батька. Бог в святому Письмі показує нам Образ батька - відданого сім'янина , який не лише продовжує рід на Землі, а й дбає про свою сім'ю , свій край, суспільство, виконуючи Заповідь про праведне життя Бога-Отця:"... бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього й четвертого покоління тих, хто ненавидять мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. "(Вих 20,5 ).

Усі погоджуються з тим, що приклад великої батьківської любові є історія про блудного сина.

Притча про блудного сина — це історія падіння людини і мудрість лікування душі. Бог хоче опам’ятати світ, щоб повернути всіх у дім люблячого Батька — Бога Отця.

Притча про блудного сина — це ікона істинної і найбільшої людові Творця-Отця до Свого творива - людини. У притчі Євангелія від Луки про повернення сина в дім свого батька (Лк. 15, 11–32).

До Ісуса Христа приходили митарі і грішники, щоб послухати Його. Гордовиті фарисеї і книжники, вчителі єврейського народу, ремствували через це на Ісуса Христа і казали: "Він приймає грішників і їсть з ними".

На це Ісус Христос розповів кілька притч, в яких показав, що Бог з радістю і любов`ю приймає кожного грішника, що кається. Є різні притчи, а про блудного сина розповів Сам Христос.

В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: "Батьку, дай мені частину майна, що належить мені". Батько виконав його прохання. Минуло кілька днів, і молодший син, забравши все, пішов у далеку країну і там, живучи марнотратно і розпусно з блудницями, розтратив усе своє майно. Саме тоді у тій країні настав великий голод, і син терпів велику скруту. Тому він пристав до одного з жителів тієї країни; а той послав його на поля пасти свиней. З голоду він був би радий харчуватися стручками, які їли свині; та ніхто не давав йому.

Тоді, опам`ятавшись, він згадав батька, розкаявся у своєму вчинку і подумав: "Скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду; встану, піду до батька мого і скажу йому: "Батьку! Згрішив я перед небом і перед тобою і вже недостойний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх".

Так він і вчинив. Встав і пішов додому, до батька свого. Батько ж, ще здалеку побачивши сина, впізнав його по по його ходьбі - переповнився жалем, побіг йому назустріч, припав до його шиї і почав цілувати його.

Син же став казати: "Батьку! Я згрішив перед небом і перед тобою і вже недостойний зватися твоїм сином"...

А батько сказав слугам своїм: "Принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте йому перстень на руку і взуття на ноги; і приведіть відгодоване теля, і заколіть; будемо їсти і веселитися! Бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся". І почали веселитися вони.

А старший син повертався в цей час з поля. Почувши вдома музику і співи, покликав одного із слуг і запитав: "Що це таке?" Слуга сказав йому: "Брат твій прийшов; і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим".

Старший син розсердився і не захотів входити у дім. Тоді вийшов батько і покликав його.

Але він відповідав йому: "Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені й козеняти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля".

Батько ж сказав йому: "Сину, ти завжди зі мною, і все моє – твоє. Веселитися ж і радіти треба, тому що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся".

У притчі під батьком слід розуміти Бога, а під блудним сином – грішника, що кається. На блудного сина схожа кожна людина, яка душею своєю відходить від Бога і веде розбещений, свавільний спосіб життя; своїми гріхами вона губить свою душу і всі дари життя, здоров`я, силу, здібності, які отримала від Бога. Коли ж грішник, опам`ятавшись, приносить Богу щире покаяння зі смиренням і надією на Його милосердя, то Господь, як Отець милосердний, радіє з ангелами Своїми наверненню грішника, прощає йому всі його беззаконня, якими б великими вони не були, і повертає йому Свої милості і дари. Розповіддю про старшого сина Спаситель навчає, що кожен віруючий християнин повинен від усієї душі бажати усім спасіння, радіти наверненню грішників, не заздрити Божій любові до них і не вважати себе гідним Божих милостей більше, ніж ті, хто навертається до Бога від свого попереднього гріховного способу життя.

(Див.: Лк 15, 11–32).







Другий рік поспіль цей день в Україні є особливим, бо через війну багато дітей розлучені зі своїми батьками. Адже у ХХІ столітті у новітньому цивілізованому часі - світ спостерігає за тим, як українських дітей російські загарбники депортують по відсталих російських провінціях.

Пам'ять усім батькам, велика шана батькам-героям, які відстоюють незалежність України, які віддали свої життя за свободу України нині і в усі часи.