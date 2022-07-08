Сім’я – це інститут Бога, який Він створив в Едемському саду

Свято родини відзначається в Україні з 2012 року, - датою святкування встановлено 8 липня. Основним ворогом сімї є – диявол. Сьогодні у час підступної війни росії проти України явно путін і його прихвостні повстали проти української сім'ї та нації вцілому. Адже відомо, коли міцна сім'я, тоді міцна держава. В сім'ях, де цінності сімейні, моральні вищі, там і вищі цінногсті загальнодержавні. Система освіти в Україні, виховання підняла показник на значно вищий рівень на фоні тієї ж росії. Адже сім’я - одна з найголовніших інституцій суспільства. В сім’ї виховується наступне покоління громадян і формуються цінності нації. Від того, якою є сім’я зараз, залежить те, яким буде суспільство завтра.

Едемський сад, куди поселив Бог першу сім'ю був знайдений археологами. Цей регіон, який вважається найдивнішою екосистемою світу, перетинає Іран і Кувейт, і знаходиться під охоронною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На цих землях розташовані поселення, що датуються 4 і 3 тисячоліттям до нашої ери. (Зауважте! 4-3 тисячоліттями до н.е., а не мільйонами років, як стверджують прихильники теорії процесу перетворення «мавпи розумної» на людину). Адже Біблія нам каже, що людство на Землі живе 6 тисячоліть і не більше. Вчені підкреслюють, що саме в цей період наша планета найбільше видозмінювалася. Водою ці болота наповнюють річки Тигр і Ефрат.

Вчений Джон Морріс, який працює в Інституті креаціоних досліджень впевнений, що саме в цій точці і знаходився сад Едем.

Як відомо, про земне місцезнаходження раю зі Священного Писання достовірно відомо лише те, що «насадив Господь Бог рай в Едемі на Сході». У тексті йдеться про річку для зрошення раю, яка розділялася на чотири ріки: Фісон, що обтікала землю Хавіла, багату золотом, бдолахом і оніксом, Гіхон, що обтікала землю Куш, Хіддекель (Тигр), що протікає перед Ассирією, і Євфрат.

Коли Бог створив людей, він покликав нас жити у сім'ях. Біблія показує, що сімейні відносини є важливими для Бога. Церква, універсальне тіло віруючих, називається сім'єю Бога. Божою метою створення сім’ї було забезпечення сприятливого середовища для виховання і перетворення кожного з нас. З першої книги Біблії ми дізнаємося, що сім’ї близькі Божому серцю. Книга Буття каже нам, що коли Бог створив людину, Він сказав: „Не добре бути чоловіку самотнім“, і тому створив жінку, „помічника, подібну до нього“. „І благословив їх Бог, і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю“. Навіть після того, як вони впали в гріх, Бог продовжив Свій план для сімей, і навіть пророчо сказав про порятунок, який прийде від насіння жінки.

Бог створив людей, щоб вони жили в сім’ях

1. „А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх не дбає, той віри відцурався: він гірший, ніж невірний“ (1 Тимотея 5: 8)

2. „Побожний і богобоязливий з усім своїм домом; він чинив народові великі милостині й завжди Богові молився.“(Діяння 10: 2)

3. „Терплячи один одного й прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так, як Господь простив вам, чиніть і ви так само.“ (Колосян 3:13)

4. „А й ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі й Напоумленні Господньому“ (Ефесян 6: 4)

5. „Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі“ (Вихід20:12)

6. „Наставляй малого на добру путь, | – навіть як постаріється, не зверне з неї“ (Приповідки 22: 6)

7. „Коли ж вам не любо служити Господеві, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити: чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам аморіїв, у землі яких ви живете; я ж і мій дім служитимемо Господеві“ (Навина 24:15)

8. „Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї.“ (Приповідки 6:20)

9. „Спадок Господній – діти; плід лона – нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій! Не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами.“ (Псалми 126: 3-5)

10. „Любов – довготерпелива,любов – лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла; не тішиться,коли хтось чинить кривду, радіє правдою;

все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить.“ (1 Корінтян 13: 4-7)

11. „Бог бо заповідав: Шануй батька твого й матір. І далі: Хто проклинає батька-матір, хай буде скараний на смерть“ (Матея 15: 4)

12. „Розумний син веселить батька, дурний же матір свою зневажає.“ (Приповідки 15:20)

13. „Слухай, мій сину, настанови батька твого; не відкидай поучування матері твоєї,“ (Приповідки 1: 8)

14. „Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві вгодне“ (Колосян 3:20)

15. „Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір – це перша заповідь з обітницею“ (Ефесян 6: 1-2)

16. „Милість же Господня відвіку й до віку над тими, що його бояться; і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз і про заповіді його пам’ятають, щоб їх виконувати.“ (Псалми 102: 17-18)

17. „Шануй батька твого й матір твою, як заповідав тобі Господь, Бог твій, щоб довго тобі жити й бути щасливим на землі, що її Господь, Бог твій, дає тобі.“ (Вторзаконня 5:16)

18. „Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер; | і дурень буде рабом мудрого“ (Приповідки 11:29)

19. „Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій; а хто гостинці ненавидить, той буде жити.“ (Приповідки 15:27)

20. „Встає удосвіта, дає домашнім їжу, і пай своїм слугиням.

До поля придивляється і його купує, і з власних рук дорібку виноградник садить.

Стан вона свій підперізує міцно, й береться жваво до роботи.“ (Приповідки 31: 15-17)

Біблія не забороняє одружуватися, але заохочує:



- “Дух же ясно говорить, що в останні часи відступлять деякі від віри, слухаючи духів спокусників і вчення бісівські, через лицемірство лжесловесників, спалених у совісті своїй, що забороняють одружуватися” (1Тим. 4:1-3)

- “Отже, я хочу, щоб молоді вдови заміж виходили, народжували дітей, управляли домом і не давали противникові ніякого приводу до лихомовства” (1Тим. 5:14).

- “Шлюб у всіх нехай буде чесний і ложе непорочне; блудників і перелюбників судить Бог” (Євр. 13:4).

- “А про що ви писали мені, то добре чоловікові не торкатися жінки. Але ж, щоб уникнути блудодіяння, кожний нехай має свою жінку, і кожна жінка нехай має свого чоловіка” (1Кор. 7:1,2).

Бог забороняв шлюби Ізраїльтян з Хананеями (поганами, язичниками), бо вони могли призвести до відпадання Ізраїлю від Бога: “Не вступай у союз із жителями тієї землі, щоб, коли вони будуть блудодіяти услід богам своїм і приносити жертви богам своїм, не запросили і тебе, і ти не спожив би жертви їхньої; і не бери з дочок їхніх дружин синам своїм і дочок своїх не давай заміж за синів їхніх, щоб дочки їхні, блудодіючи вслід богам своїм, не ввели і синів твоїх у блуд вслід богам своїм” (Вихід 34:15,16); “І не вступай з ними у споріднення: дочки твоєї не віддавай за сина його, і дочки його не бери за сина твого; тому що вони відвернуть синів твоїх від Мене, щоб служити іншим богам, і тоді запалає на вас гнів Господа, і Він незабаром знищить тебе” (Второзаконня 7:3,4).

Біблія забороняє віруючим одружуватися з невіруючими:

- “Вам не тісно в нас, але в серцях ваших тісно. Такою ж відплатою‚ – кажу як дітям, – будьте розширені і ви. Не схиляйтеся під чуже ярмо з невірними, бо яке спілкування праведности з беззаконням? Що спільного у світла з темрявою? Яка згода між Христом і Веліаром? Або яка співучасть вірного з невірним? Яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви – храм Бога Живого, як сказав Бог: “Оселюся в них‚ і ходитиму в них‚ і буду їхнім Богом, і вони будуть Моїм народом. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, – говорить Господь, – і не доторкайтесь до нечистого, і Я прийму вас. І буду вам Отцем, і ви будете Моїми синами і дочками,” – говорить Господь Вседержитель” (2Кор. 6:12-18).

Біблія заохочує одружуватися, щоб людина не грішила і не блудодіяла. Прикладом великого спору за маєток Авраама є історія його позашлюбного сина зі служницею Агар - Ізмаїла. Ще і до сьогодні араби, які пішли від Ізмаїла воюють проти ізраїльтян. Цей конфлікт " за спадок Авраама" породив 11 арабо-ізраїльських воєн. По суті, між собою на смерть воюють кровні родичі.

Сім’я створена Богом, і її нормальне існування можливе лише у тому випадку, коли усі члени намагаються застосовувати Біблійні принципи у себе в дома.

Діти – у сім'ї вважаються нагородою від Бога. Діти не тягар, не перешкода, а благословення. Сім’я для наших дітей має бути першою церквою, першою школою. В сім’ї люди набувають характер і знання, вчаться служити, і працювати, і управляти собою, і управляти іншими. За Біблією священий обов'язок батьків - не дати їм найкращу освіту, чи зробити їх заможними, а привести дітей до Бога, за що спитає Бог кожного батька. Бог заснував сім’ю і дає батькам дітей, що є частиною Його плану як для їхнього життя і, так для життя цілого народу.

Народ, в якому сім’я не виконує своєї ролі в суспільстві, не може існувати довго.

Перш за все, незалежно від поглядів на питання розлучення, необхідно пам’ятати біблійні слова, записані в книзі пророка Малахії 2:16: «Бо ненавиджу розвід, – говорить Господь, Бог Ізраїлів». Біблія свідчить, що Бог призначив шлюб зобов’язанням на все життя. «То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог спарував, людина хай не роз’єднує» (Матвія 19:6).

У 2019 лідером серед європейських країн за кількістю шлюбів були Кіпр (8,9 на тисячу осіб), Албанія (7,9 на тисячу осіб) і Литва (7 на тисячу осіб). Україна ж лідирувала за кількістю розлучень – 3,6 на тисячу осіб. В топі також були Литва, Латвія і Люксембург – 3,1 на тисячу осіб.

Статистика та опитування показали, що українські сім'ї здебільшого розпадаються тому, що і чоловіки, і жінки стурбовані тільки своїми інтересами. На першому місці лише власне "Я". Сенсом життя стало створення не сім'ї, а її ідеальної ілюзії. Крім того, на перший план виступає особиста вигода. Кожен хоче якомога більше взяти, нічого не даючи взамін. Більшість клієнтів(ок), які приходять на консультацію до психологів, не хочуть нічого робити для партнера; вони чекають, що партнер сам зміниться, забезпечить, "витягне" і виконає всі примхи.

Деякі дані про українську сім'ю ( за дослідженнями з інституту соціології)

- 70 % українців вважають сім’ю найбільшою цінністю в житті.

- Вагітні жінки, що активно палять, страждають від депресій наносять велику шкоду здоров’ю немовля: дітки ростуть гіперактивними, страждають від постійних істерик та скандалів, відстають від інших дітей в розвитку.

- 95 % жінок народжують дітей на 2 тижня раніше або пізніше нарахованого строку.

- 98% розлучених жінок прагнуть зруйнувати сім'ю інших.

- 86 % розлучених жінок значно агресивніші, стервозні і мстиві за інших.

- Майже 100 % жінок прагнуть вийти заміж вдруге-втретє за чоловіка за вигодою. Тут вже не має значення взаємного потягу, розуму, краси, чи той фактор - скільки в пари буде дітей. Все частіше так звана вигода прописується в шлюбному контракті.

- генетики довели, що гени матері відповідають безпосередньо за розвиток кори головного мозку, а батька – за розвиток лімбічної системи.

- інтелект діти отримують від матері, а від батька – свій типовий емоційний стан.

- 85 % вагітних жінок страждають від дефіциту вітамінів, внаслідок чого імунітет немовля слабшає.

- Працююча жінка приділяє увагу своїй дитині в середньому 12,5 хвилин на добу.

- 70 % батьків враховують, що шльопати дитину – гарний виховний прийом, і тільки 30 % ніколи не підіймають руку на малечу.

- В суспільстві, де діти не отримають ласку, рівень насильства серед дорослих збільшується в декілька разів.

- В Україні щорічно розпадається біля 65% шлюбів з тих що уклалися.

- Понад 70% дітей виховуються без рідного батька.

- Лише 10% відсотків сімей виховують своїх дітей спільно з татом, як правило тати самоусунулися, або взагалі відсутні.

- Щорічно Україна (до війни) зменшується без врахування міграції на 315 тисяч осіб. Це настільки смертність переважає народжуваність.

-



Інтелект передається по Х хромосомі. Якщо народжується дочка, то інтелект від генія-батька однозначно передасться їй в гени разом з тією ж хромосомою Х, яка визначає її стать. Адже у неї буде дві Х хромосоми: одна – батьківська, а друга – якась одна з материнських. Тому сини, які проявили неабиякі здібності і таланти – тільки своїй матері зобов’язані за цей дар!

Нещодавно вчені з Університету Ульма в Німеччині виявили, що генетика не єдина причина розвиненого інтелекту. Більш того, деякі дослідження показали, що люди успадковують інтелект матері, тому що гени інтелекту розташовані на хромосомі X. Хоча ми всі маємо майже повністю однакові гени, інструкції, що містяться в цих генах, ідентичні в повному обсязі. Незважаючи на практично повну генетичну схожість, кожна людина унікальна.

На жаль, Україна — перша в Європі Гени, «транслюють» у спадок в Х-хромосомах. У жінок таких хромосом аж дві (XX), при тому що в чоловіків – тільки одна (XY), от тому гени, які відповідають за розум, в жінок більш активні, але тато-геній може передати свій рівень IQ лише дочці, але не синові.Інтелект передається по Х хромосомі. Якщо народжується дочка, то інтелект від генія-батька однозначно передасться їй в гени разом з тією ж хромосомою Х, яка визначає її стать. Адже у неї буде дві Х хромосоми: одна – батьківська, а друга – якась одна з материнських. Тому сини, які проявили неабиякі здібності і таланти – тільки своїй матері зобов’язані за цей дар!Нещодавно вчені з Університету Ульма в Німеччині виявили, що генетика не єдина причина розвиненого інтелекту. Більш того, деякі дослідження показали, що люди успадковують інтелект матері, тому що гени інтелекту розташовані на хромосомі X. Хоча ми всі маємо майже повністю однакові гени, інструкції, що містяться в цих генах, ідентичні в повному обсязі. Незважаючи на практично повну генетичну схожість, кожна людина унікальна.На жаль, Україна —країна за кількістю розлучень: майже 70% укладених шлюбів розриваються. кожна людина є унікальним генетичним експерементом, який нізаяких обставин не зможе бути повтореним. Навіть імовірність того, що малюки одних і тих батьків отримають однаковий набір генів, має один шанс з 64 трильйонів можливостей.

Також станом на 2 липня 2022 року 984 українських дітей постраждали внаслідок збройної агресії РФ, 344 дитини загинули та понад 640 поранені. Також українські діти були примусово евакуйовані, переміщенні або депортовані на території лднр чи росію. Сьогодні внаслідок війни велика трагедія української сім'ї та суспільства вцілому. Адже ворог зробив собі мішенью українську сім'ю, що є складовою нації.