Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.08.23 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 261310 (+490) осіб / persons,танків / tanks – 4400 (+4) од,бойових броньованих машин / APV – 8562 (+8) од,артилерійських систем / artillery systems – 5425 (+22) од,РСЗВ / MLRS – 730 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 499 (+1) од,літаків / aircraft – 315 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4383 (+5),крилаті ракети / cruise missiles – 1415 (+4),кораблі /катери / warships / boats – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7866 (+12) од,спеціальна техніка / special equipment – 809 (+1).Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!