Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.08.23 were approximately:
особового складу / personnel – близько/ about 259160 (+340) осіб / persons,
танків / tanks – 4375 (+2) од,
бойових броньованих машин / APV – 8511 (+23) од,
артилерійських систем / artillery systems – 5333 (+15) од,
РСЗВ / MLRS – 723 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 494 (+3) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4344 (+20),
крилаті ракети / cruise missiles – 1406 (+0),
кораблі /катери / warships / boats – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7773 (+28) од,
спеціальна техніка / special equipment – 801 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ.