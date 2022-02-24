Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.09.23 were approximately:особового складу / personnel — близько/ about 263490 (+470) осіб / persons,танків / tanks — 4459 (+23) од,бойових броньованих машин / APV — 8613 (+9) од,артилерійських систем / artillery systems – 5530 (+23) од,РСЗВ / MLRS – 735 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 500 (+0) од,літаків / aircraft – 315 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4421 (+4),крилаті ракети / cruise missiles — 1445 (+0),кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8009 (+33) од,спеціальна техніка / special equipment — 831 (+1).Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!