Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.09.23 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 264660 (+600) осіб / persons,танків / tanks – 4476 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 8649 (+12) од,артилерійських систем / artillery systems – 5582 (+22) од,РСЗВ / MLRS – 739 (+3) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 502 (+1) од,літаків / aircraft – 315 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4444 (+11),крилаті ракети / cruise missiles – 1447 (+0),кораблі /катери / warships / boats – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8102 (+59) од,спеціальна техніка / special equipment – 841 (+6).Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!