Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.09.23 were approximately:
особового складу / personnel – близько/ about 264660 (+600) осіб / persons,
танків / tanks – 4476 (+5) од,
бойових броньованих машин / APV ? 8649 (+12) од,
артилерійських систем / artillery systems – 5582 (+22) од,
РСЗВ / MLRS – 739 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 502 (+1) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4444 (+11),
крилаті ракети / cruise missiles – 1447 (+0),
кораблі /катери / warships / boats – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8102 (+59) од,
спеціальна техніка / special equipment – 841 (+6).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ.