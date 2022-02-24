Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.09.23 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 265120 (+460) осіб / persons,танків / tanks – 4480 (+4) од,бойових броньованих машин / APV – 8663 (+14) од,артилерійських систем / artillery systems – 5611 (+29) од,РСЗВ / MLRS – 741 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 503 (+1) од,літаків / aircraft – 315 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4481 (+37),крилаті ракети / cruise missiles – 1447 (+0),кораблі /катери / warships / boats – 19 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8149 (+47) од,спеціальна техніка / special equipment – 847 (+6).Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!