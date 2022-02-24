03 жовтня 1863 рік — президент США А. Лінкольн оголошує кожен останній четвер листопада Днем подяки;

Як відомо Сполучені Штати мають найбільше християнське населення у світі і, якщо точніше, найбільше протестантське населення в світі: майже 205 млн християн і, станом на 2019 рік, понад 141 млн членів протестантських церков, хоча інші країни мають вищий відсоток християн серед свого населення. Очевидно, що станом на сьогодні ця цифра значно збільшилася внаслідок еміграції, зокрема і з України.

Тому не дивно, що День подяки заснований саме в цій країні найпопулярнішим із президентів США Авраамом Лінкольном. Один із засновників Республіканської партії. Був обраний на посаду президента напередодні Громадянської війни, яка завершилася перемогою Півночі; роль Лінкольна у перемозі була досить значною. Внаслідок війни було ліквідоване рабство в країні (він підписав Прокламацію про звільнення рабів і Акт про гомстеди), визначено курс розвитку США. Авраама Лінкольна вбив Джон Бут через декілька днів після закінчення бойових дій.Колоністи в Новій Англії та Канаді регулярно відзначали "дні подяки", а також дні молитов за такі благословення, як-от безпечні подорожі, військові перемоги або рясні врожаї.

У 1621 році американці моделювали День Подяки на основі свята врожаю, яке влаштували люди Вампаноаг (індіанський народ) та англійські колоністи, відомі як пілігрими. Свято тривало три дні.Свято стало національним у 1789 році. Спершу його відзначали 26 листопада, відповідно до підписаного указу першого американського президента Джорджа Вашингтона. Утім, святкування з того часу відбувалося із перервами, доки президент Авраам Лінкольн 3 жовтня 1863 року офіційно проголосив його національним "Днем Подяки та хвали Отцю милосердному, який живе на небесах".Об'єднати країну, подякувати за мир та молитись разом, підштовхнути до виходу з Великої депресії – президенти США керувались різними міркуваннями, видаючи декрети про святкування Дня подяки.У вересні 1789 року, члени першого Конгресу США звернулись до президента Джорджа Вашингтона з проханням проголосити державне свято День Подяки. Це призвело до гострих суперечок про розподіл повноважень між губернаторами штатів та центральним урядом. Ті, хто вважали День подяки релігійним святом, також виступали проти рішення президента, який не має повноважень у сфері релігії. Буремні часи для молодої країни – Америка виграла Революційну війну, але країна, що складалась з 13 колоній, ще не була об'єднаною. Зрештою Вашингтон проголосив День подяки з метою об'єднати країну.

Щоб запевнити опозицію, він звернувся до губернаторів 13 штатів зробити відповідні проголошення, що вони і зробили. Вашингтон наголосив, що день подяки мають відзначати прибічники всіх релігій. Традицію проголошення Дня подяки підтримували не всі президенти США і довгий час прокламації про святкування не видавались. В 1863 році цю традицію поновив Авраам Лінкольн, намагаючись об'єднати країну у час громадянської війни.

Щойно відбулась битва за Геттісбург, пише історик свята Мелані Кікпатрік в книзі "День Подяки: свято в серці американського досвіду": "Кожну родину в Америці глибоко заторкнула ця жахлива війна. Посеред цього, Лінкольн говорив про благословення країни і потребу бути вдячним.

Він закликав людей об'єднати серця, голоси і відзначити свято".З того часу у США святкують День подяки, однак, день святкування намагався змінити Франклін Рузвельт. В 1939 році він переніс святкування на третій четвер листопада, намагаючись подовжити сезон різдвяних закупівель, щоб країна швидше подолала Велику депресію.

Наприклад, Президент Джозеф Байден подавав їжу на вечерю до Дня Подяки для військовослужбовців та їхніх сімей на авіабазі у Гейвлоку, штат Північна Кароліна.

З біблійної позиції подяка — це відповідь, яку має дати людина Богу за його справи.

Автори Біблії використовують дієслово «дякувати» в значенні подяки, возвеличення, прославлення. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі.Солунян 5:18 Воля Бога на те, щоб ми були вдячними навіть за дрібниці. Серце християнина, сповнене віри, має багато причин для прославлення. Один Бог гідний подяки Єдиний, хто гідний прославлення й подяки — це Бог. На підтвердження цих слів виступає Біблія. У книзі Об’явлення читаємо наступні слова:Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки! Амінь! Об’явлення 7:12 Молитва подяки символізує нашу покору перед Богом. Гордість та самовпевненість не мають нічого спільного з Христом. Для прикладу наведемо молитву записану у Євангелії від Луки.Фарисей, ставши, так молився про себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди: здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю!Євангеліє від Луки 18:11,12 Щира подяка Молитва фарисея, що була наповнена гарними словами, не отримала схвалення Ісуса. Слова подяки мають бути щирими. Неодноразово Давид розпочинає свої псалми такими словами: Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя! Псалми 106:1

У Біблії записана історія про 10-х прокажених, з яких лише один вернувся подякувати Ісусу за сцілення. У Біблії словосполучення-заклик «дякуйте Господу (Богу, Владиці») записано 13 разів, що підкреслює важливість молитви подяки.

Вдячність, або ж вміння бути вдячними, позитивно впливають на людський організм. Це довели психологи Джоел Вонг и Джошуа Браун. В їхньому експерименті взяли участь 300 студентів. Учасників поділили на декілька груп: ті, що дякували; ті, що жалілися; і ті, що нічого не робили. В ході дослідження було доведено, що вдячність покращує здоров’я, а особливо психологічний стан. Існує принцип, в основі якого закладено успіх молитви вдячності — заклик не приймати щоденні Божі благословення як належне. Цей принцип акцентує увагу на вдячності Богу за те, що він зробив, і продовжує робити для кожного. Причин для вдячності достатньо. У Книзі Псалмів, щоразу після заклику дякувати Богу, автор пояснює, що саме за доброту та милосердя ми маємо славити Господа. Тож прокидаючись щоранку ми можемо дякувати за можливість жити, а лягаючи ввечері — за прожитий день. Бути вдячним Богу — це вибір, що змінює життя!

Сьогодні в Україні День Подяки відзначають протестантські церкви. Слід зазначити, що в цьому плані нашій країні потрібно повчитися у США та інших прогресивних країн, у лідерів яких корона не спала, щоб помолитися на загал, разом зі своїм народом та закликати до поклоніння, подяки Творцю Неба і Землі. Очевидно, що взнаки дається довголітнє радянське рабство, яке нав’язувало суспільству свої надуті, як мильні бульбашки, цінності, герої, вожді.

Навчіться дякувати!