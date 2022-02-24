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Христос народився! Славімо Його!

Головна 25-гру, 2023, 10:139 prov 0
Нині знову, як і щороку, з особливою духовною радістю ми згадуємо ангельські слова, які понад два тисячоліття тому були звіщені пастухам на полі біля Вифлеєма, а через їхнє свідчення – звернені й до людства: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу: для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2: 10–11).
Сердечно вітаю зі святом Різдва Христового повноту нашої Помісної Православної Церкви, християн України і весь український народ!
Христос народився! Славімо Його!

Митрополит Епіфаній.

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