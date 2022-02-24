Нині знову, як і щороку, з особливою духовною радістю ми згадуємо ангельські слова, які понад два тисячоліття тому були звіщені пастухам на полі біля Вифлеєма, а через їхнє свідчення – звернені й до людства: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу: для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2: 10–11).
Сердечно вітаю зі святом Різдва Христового повноту нашої Помісної Православної Церкви, християн України і весь український народ!
Христос народився! Славімо Його!