СБУ на Рівненщині затримала "вагнерівця", який готував удари по енергетичних об'єктах

За даними служби безпеки, "вагнерівець" незаконно перетнув кордон з Білорусі на Рівненщину та отримав завдання від кураторів скорегувати атаки РФ по енергетичній системі країни.
СБУ задокументувала його дії від перетину держкордону до місця, де він мав вчинити диверсію.
"Унаслідок цього зловмисника було затримано "на гарячому", він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed", — зазначила речниця СБУ в області Анна Свінціцька-Савчук.За даними слідства, підозрюваний — громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 до 2017 року чоловік воював у складі "Л/ДНР". На початку повномасштабного вторгнення чоловік вступив до російської приватної військової компанії "Вагнер" та брав участь у бойових діях поблизу Бахмуту на Донеччині.
У пресслужбі обласної прокуратури зазначили, що затриманому повідомили про підозру за фактом підготовки диверсії та участі у терористичній групі чи терористичній організації. Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Там уточнили, що кордон він перетнув 11 січня 2024 року й мав підроблений український паспорт.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або й довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.
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