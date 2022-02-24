5 професійних порад, як пити Джин

Джин складно зарахувати до найпопулярніших різновидів алкоголю. Багато противників напою вважають, що він занадто «хвойний» чи має різкий смак. Насправді це складний, досить універсальний спиртний напій, який, як правило, виготовляється за участю великої кількості рослинних інгредієнтів. Саме джин вважається одним із найкращих видів алкоголю для приготування популярних коктейлів. Сьогодні на українському ринку доступні як класичні (ялівець, коріандр, цитрусові), так і експериментальні (лаванда, лемонграс) склади. Якщо ви не готові експериментувати, краще купити Gordon's або Beefeater, але й у їхній лінійках є пляшки з екзотичними складами. Важливо також вміти пити цей вид алкоголю правильно, і наші поради від експертів допоможуть вам із його дегустацією.

Почніть з коктейлів

Тим, хто ще жодного разу не вживав Gin, варто спочатку спробувати його у складі коктейлю, додавши мартіні або інший нейтральний компонент. Це допоможе зрозуміти, на що здатний цей алкоголь, а також виділити уподобання рослинних інгредієнтів. Деякі взагалі вважають, що Джин створений лише для коктейлів.

Джин з тоніком – це класика, що не старіє

Різновидів тоніка, як і джина, є чимало, тут важливі обидва компоненти. Головне правило – щоб тонік був охолодженим. В іншому випадку коктейль здаватиметься надто солодким і менш шипучим. Можна експериментувати із складом, причому найкращі результати демонструє сухий лондонський джин. Якщо ви прочитаєте на етикетці, що є розмарин, варто пошукати тонік з таким же компонентом. Втім, не тоніком єдиним: багато хто любить колу, можна в принципі використовувати будь-яку газовану воду, бажано з фруктовими смаками.

Експериментуйте з інгредієнтами коктейлів

Якщо деякі бармени радять поєднувати схожі уподобання, то інші дотримуються протилежної точки зору. На їхню думку, цитрусовий смак не потребує посилення, так само як і квітковий не варто додавати тоніки з такими ж інгредієнтами. Якщо ви любите строкатий одяг, чому б вам не поширити свої смаки на коктейлі?

Не варто боятися чистого Джина

Існує чимало різновидів напою, які краще вживати у чистому вигляді. Давно минули ті часи, коли gin асоціювався виключно з новорічною ялинкою. Сьогодні не проблема знайти пляшку, з будь-яким смаком, у тому числі вашим коханим. Будь то кориця, квіткові нотки чи цитрусові. Останнім часом у моду увійшли витримані джини, тут також є простір для експериментів (бочки з-під різних вин). Особливо зловживають цим заокеанські виробники.

Температура має значення

Експерти стверджують, що разом із температурою змінюється і смак напою. Враховуючи, що вибір джинів великий, наприклад, у маркеті алкогольних штук MAUDAU, можна дегустувати напої роками. Отримуючи при цьому щоразу нові смакові відтінки.