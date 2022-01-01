Найбільше українці сьогодні довіряють ЗСУ, Церкві - 60%

Найбільше українці сьогодні довіряють ЗСУ (96% опитаних), добровольчим батальйонам (86%), Державній служби з надзвичайних ситуацій (85%), волонтерським організаціям (85%), Національній гвардії України (80%),
Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке у березні проводив Центр Разумкова.
Як свідчать дані опитування, серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 96% опитаних), добровольчих батальйонів (86%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (85%), волонтерських організацій (85%), Національної гвардії України (80%), Державної прикордонної служби (76%), Міністерства оборони України (67,5%), Служби безпеки України (67%), громадських організацій (61%), Церкви (60%), Президента України (59%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (54%), Національної поліції України (53%), Національного банку України (52%).
Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 48% і 41%), до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 43% і 32%).
До ЗМІ України довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою (відповідно 46% і 45%).
Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 76%), політичним партіям (76%), Верховній Раді України (74%), судам (судовій системі загалом) (70%), Уряду України (65,5%), Прокуратурі (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (57%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (56%), Національному антикорупційному бюро України (55%), комерційним банкам (51%).
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Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 43%, тоді як довіряють — 25%).
Попри те, що політичним партіям довіряють лише 13% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дають дещо більше респондентів (25%). Однак, це помітно менше, ніж у липні 2023р. (38,5%). Негативну відповідь давали відповідно 52% і 41%.
Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 45% опитаних). 21,5% респондентів дотримуються думки, що вона може з’явитися з волонтерського середовища, 20% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 18% — з уже існуючих політичних партій, 6% — з бізнес-середовища.
Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Джерело.