Найближчі 5 років мешканець Рівного проведе у колонії за зберігання психотропної речовини, грабіж та хуліганство

Рівненська місцева прокуратура забезпечила судовий розгляд матеріалів кримінального провадження стосовно 36-річного мешканця Рівного за обвинуваченням у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, а у суді доведено, що обвинувачений придбав та зберігав за місцем свого проживання психотропну речовину метамфетамін, який згодом, був вилучений працівниками поліції.

Крім того, у червні цього року обвинувачений здійснив грабіж. Жертвою зловмисника стала молода жінка, яка гуляла на вулиці з дитячим візочком. У неї чоловік, скориставшись тим, що поблизу було малолюдно, відібрав мобільний телефон.

Через кілька днів після цього інциденту чоловік під час словесного конфлікту із своїм знайомим з хуліганських мотивів облив останнього невідомою речовиною, спричинивши легкі тілесні ушкодження у вигляді хімічних опіків тулуба та ніг.

Рівненський міський суд погодився з доводами та позицією прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованих злочинів та із врахуванням того, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності, йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 4 місяці.



За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури.