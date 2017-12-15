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Найближчі 5 років мешканець Рівного проведе у колонії за зберігання психотропної речовини, грабіж та хуліганство
Переглядів Переглядів: 59  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:47
Рівненська місцева прокуратура забезпечила судовий розгляд матеріалів кримінального провадження стосовно 36-річного мешканця Рівного за обвинуваченням у вчиненні низки кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, а у суді доведено, що обвинувачений придбав та зберігав за місцем свого проживання психотропну речовину метамфетамін, який згодом, був вилучений працівниками поліції.
Крім того, у червні цього року обвинувачений здійснив грабіж. Жертвою зловмисника стала молода жінка, яка гуляла на вулиці з дитячим візочком. У неї чоловік, скориставшись тим, що поблизу було малолюдно, відібрав мобільний телефон.
Через кілька днів після цього інциденту чоловік під час словесного конфлікту із своїм знайомим з хуліганських мотивів облив останнього невідомою речовиною, спричинивши легкі тілесні ушкодження у вигляді хімічних опіків тулуба та ніг.
Рівненський міський суд погодився з доводами та позицією прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованих злочинів та із врахуванням того, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності, йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 4 місяці.

За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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