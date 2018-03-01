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» » Заправка картриджей. Что лучше: заправка старого картриджа или покупка нового?

Заправка картриджей. Что лучше: заправка старого картриджа или покупка нового?

Владельцы принтеров знают, что не всегда обязательно покупать новый картридж – иногда просто можно заправить старый. Но как оказалось, заправка старого картриджа может навредить работе принтера. Точный подбор расходных материалов здесь поможет вам избежать неприятностей. Прочитайте статью и узнайте почему.
На картриджи для принтера уходит наибольшее количество денег при обслуживании работы принтера. В настоящее время существует два способа замены картриджей - покупка нового картриджа или заправка старого.

Покупка нового картриджа
Есть два способа купить новые картриджи. Вы можете купить у производителя принтера или совместимый картридж другого производителя. Совместимые картриджи, большинство из которых изготавливаются в Китае, стоят меньше, чем картриджи производителей оборудования. Кроме того на рынке доступны и восстановленные картриджи. Это официальные картриджи производителя принтеров, которые профессионально очищены и заправлены, а затем выставлены на продажу. При использовании совместимых или восстановленных картриджей, не большая разница будет видна с точки зрения качества печати до тех пор, пока ваша работа печати ограничивается черным текстом. Но когда дело доходит до печати графики или диаграмм, разница в качестве между новыми картриджами против совместимых или восстановленных картриджей хорошо видна. Поэтому тем, занимающиеся печатью фотографий или графических презентаций, все же следует приобретать новые картриджи. Покупая картридж не от производителя вашего принтера, убедитесь, что производитель является известным. Поврежденные или несовместимые картриджи могут серьезно повредить принтер.

Заправка картриджа
На рынке доступны заправочные комплекты, которые содержат чернила и иглы, и покупатель должен заправлять картридж самостоятельно. По тому же принципу работают восстановленные картриджи, но заправка осуществляется профессионалами, а вы вряд ли сможете соответствовать профессиональным качествам. Комплекты для заправки картриджа будут хорошим соотношением цены и качества, только если вы печатаете черный текст. Однако постоянно самостоятельно заправить картридж тоже нельзя. Картриджи принтера поставляются с печатающей головкой, которая изнашивается после длительного использования. Как только головка принтера изнашивается, картридж обязательно нужно заменить.
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