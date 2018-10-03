Молитви до Божої Матері

Вставши перед святою іконою і, уявляючи себе перед Всевишнім Богом, поклади на себе тричі знак хреста, промовляючи:
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Спинившись, заспокой свої почуття, щоб твої думки лишили все земне, тоді сотвори три поклони‚ промовляючи:
Пресвятая Богородиця, спаси нас! Амінь.
Молитва до Пресвятої Богородиці
Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.
Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.
Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.
Молитва до Пресвятої Богородиці
Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.
Молитва до Пресвятої Богородиці (ранкова молитва)
Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.
Молитва до Небесної Матері – Богородиці
Пресвята Вседіво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через Тебе душі наші. Благого Царя Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина Чиста і Благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, Єдина Чиста і Благословенна. Амінь.
Молитва до Пресвятої Богородиці
О, Причиста Діво, Богородице, надіє всіх християн, що живуть на землі! Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюсь на Твоє милосердя. Погаси в мені полум’я багатьох пристрастей моїх: запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов’ю до виконання заповітів Сина Твого і Бога нашого. Викорени, Пречиста, з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні і брудні думки та наміри. Зціли, мої тяжкі духовні й тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і Твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів, і славиться пречисте ім’я Твоє на віки віків. Амінь.
Молитва до Пресвятої Богородиці
О Маріє, Мати Відкуплення, Мати Божественної Любові і Джерело Ласк, ми любимо Тебе, рятуй нас через Незгасаюче і Наймогутніше Полум’я Любові Твого Скорботного Непорочного Серденька, тепер і в годині нашої смерті і всі душі терплячі в Чистилищі. Амінь.
Молитва до Пресвятої Богородиці
Згадай, Всемилостива Діво Маріє, що від віків не чувано, щоби той, хто прибігає під Твій Покрів Небесний, був Тобою, Царице, не вислуханий. У тій потребі і я прибігаю до Тебе, о Пані Ласкава, Премилосердна, Найчарівніша Святість у Небі і на землі, Полум’я Любові Непорочного Серця, Вселаскава Мати, Діво понад усі діви і Матір Божа Неустанної Помочі. Клячу перед Тобою і, каючись з усіх гріхів свого земного життя, через Твоє Непорочне Серце благаю: Мати Твого Святого Слова, Мати Правди Святої, Неустанна Заступнице Свята, прийми мої щиріші благання, не погордуй ними, але послухай їх, благаю, і прийми до Cвого Материнського Серденька. Амінь.
(цю молитву подала Матінка Божа сестрі Олі в 2005 році, м.Тернопіль, Україна)
Молитва до Пресвятої Богородиці
О Матіночко Божа, розлий на все людство Ділання Ласки Полум’я Любові Твого Непорочного Серденька, тепер і в годині нашої смерті, і на всі душі терплячі в Чистилищі. Амінь.
Радуйся, Пресвята Царице
Радуйся, Пресвята Царице, Мати Милосердя, наше життя, наша любов і наша надіє! До тебе прибігаємо ми нещасні вигнані діти Єви. До тебе возносимо наші зітхання, стогони й ридання із цієї долини сліз. Зверни на нас, найласкавіша Заступнице, Твої милосердні очі. Покажи нам після нашого земного вигнання благословенний плід Твого лона – Ісуса. О милосердна, о любляча, о найсолодша Діво Маріє!
Молися за нас, о Пресвята Божа Мати!
Молитва до Пресвятої Богородиці
О Маріє, Моя Матінко і Моя Царице! Жертвую Тобі мою душу, моє тіло, моє життя і мою смерть, і все, що наступить опісля. Все покладаю в Твої ручки. О моя Мати! Огорни мою душу Твоєю дівочою мантією і даруй мені ласку чистоти серця, душі і тіла. Оборони мене Твоєю силою проти усіх ворогів, а особливо проти тих, що ховають свою злобу під виглядом добропорядності. Скріпи мою душу, щоб біль не міг її зламати. Мати Ласки, навчи мене жити в Божій ласці. Амінь.
О Маріє. Страшний меч прошив був Твою душу. Ніхто Твоїх терпінь не знає, окрім Бога. Твоя душа не ломиться, вона – хоробра бо вона – з Ісусом. Люба Матінко. Приведи мою душу до Ісуса, бо лише тоді я зумію перенести всі випробування і покарання. І тільки в єдності з Ісусом мої маленькі жертви будуть милі Богові. Найлюбіша Мати! Не переставай навчати мене про внутрішнє життя. Нехай меч терпіння мене ніколи не зломить. О Пречиста Діво! Влий хоробрість в моє серце і стережи його. Амінь.
Молитва до Богородиці про захист від злих духів
Величава Царице Небесна, щонайвища повелительнице ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на поміч Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Хто подібний до Бога? Ви святі ангели захистіть нас і обережіть нас.
Добра, лагідна Матінко Божа, пішли нам святих ангелів, щоб вони нас захистили і охороняли від злого ворога. Амінь.
Молитва за сім’ю і дім до Богородиці
О Преблагословенна Царице Неба і землі. Мати Воплоченого Слова і наша Найсолодша Матір. Я тут, біля Твоїх стіп, з відкритим серцем і любов’ю, благаю: всели в серце мого чоловіка (ім’я) і моїх дітей (імена), моїх онуків (імена) мир, любов і потяг до всього доброго.
Не допусти нікого з моєї сім’ї до розлучення і тяжкого розставання, до невиліковних хвороб, до передчасної і наглої смерті. Наш дім і всіх нас, хто проживає в ньому, захорони від пожежі, від нападу злодіїв, від всяких злих обставин, нечистого і заздрісного ока.
А ми будемо прославляти Твоє святе Ім’я, поширювати правдиву побожність до Твого Непорочного Серця і Непорочного Зачаття завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
Гімн до Пресвятої Богородиці
О спомагай нас Діво Маріє!
В гірких хвилинах цих життя.
А в хвилі смерти наша надіє.
Наша Ти поміч, о Всеблага!
Прийми, о люба Ненько,
Цей віри наш серця дар.
Ми хочемо Бога, Він наш Батько
Ми хочемо Бога, Він наш Цар.
Молитва Чудотворній Іконі Пресвятої Богородиці Зарваницькій
До місяця уподобання Божого і Твого прийшов(ла) я відвідати Тебе, Мати милосердя. Дай мені, о Пречиста Діво, Царице неба і землі і Мати нашого краю, щоби уздоровлений(на), побачив(ла) я велич Твоєї благодаті, Тобі від Бога даної, незбагненну Твою славу і невисказане милосердя Твоє. Ось недужі через Твоє заступництво одержують здоров’я, засмучені до Тебе прибігають, дізнають полегші всі, що Тебе в молитвах славлять і Твого покрову шукають. За їх прикладом і я не достойний(на) і грішний(на) прибігаю до Тебе, Преблагословенна, в надії Твого милосердя і невисказаної Твоєї благодаті. Поможи мені і заступи мене негідного(ну) перед престолом Сина Твого, відверни справедливий Його гнів за мої прогріхи, переміни Його в милосердя і відпущення. Не дай мені погибати в гріхах моїх, але з джерела ласки подай мені просячому(сячій) поміч тепер, а особливо в годині смерті. Амінь.
Молитва Чудотворній Іконі Божої Матері Неустанної Помочі
О Мати Неустанної Помочі! Оце клячить у Твоїх стіп нужденний грішник, що шукає в Тебе опіки й всю надію на Тебе покладає. А Мати милосердя, змилосердися надо мною! Чую, що всі називають Тебе захистом і надією грішників. Будь же мені захистом, будь моєю надією. Поможи мені ради любові Ісуса Христа. Подай руку нужденному грішникові, що Тобі поручається і віддається назавжди на Твою службу. Благословлю Бога й подяку Йому складаю за те, що в Своїм милосердю натхнув мене великим довір'ям до Тебе: це довір'я уважаю запорукою свого вічного спасіння. Признаю, що, як давніше я так часто грішив, то це було тому, що я не шукав у Тебе захисту. Знаю, що з Твоєю поміччю переможу, знаю, що мені поможеш, якщо Тобі це поручу, боюся тільки, щоб у небезпечних спокусах я не занехав Тебе взивати і через те сам не спричинив своєї загибелі. Прошу Тебе отже й всім серцем благаю, щоб у всіх підступах пекла я завжди шукав у Тебе захисту і кликав: Маріє, ратуй мене! Мати Неустанної Помочі, не дозволь, щоб я втратив Бога. Амінь.
Пожертвування себе Матері Божій
Пресвята Діво, Непорочна Дівице, улюблена Мати моя! Прокидаюсь зі сну, першою своєю думкою звертаюсь до Тебе і тулюся до Серця твого щиросердно благаючи, аби мене, нужденне і грішне дитя Твоє, до Серця свого пригорнути зволила і навчила мене нині ходити дорогою чеснот і заповідей Божих.
О Маріє, Мати моя, віддаюся Тобі цілий(а), заховай мене в Серці Твоєму. Аби Тобі доказати, свою любов, посвячую Тобі розум, волю, всі думки, слова, вчинки, і внутрішнє моє життя. Усе це жертвую Твоєму Серцю.
Розпоряджайся мною, провадь, допомагай стережи як власність Свою. Ту жертву свою прагну неустанно поновлювати з кожним ударом серця аж до самої смерті. Вчини, о Мати моя щоб я ніколи не переставав(а) перебувати в Серці Твоєму і взивати Твоєї допомоги. Амінь.
Акти любові до Матері Божої
Люблю Тебе, о Маріє прекрасна і без плями первородного гріха зачата. Люблю Тебе, о Маріє, Улюбленице Святого Духа, Святине Тройці Пресвятої, світанкова Зоре Сонця справедливості, нова Єво, обіцяна отцям нашим стерти голову пекельного змія.
Люблю Тебе, о Маріє, радосте Ізраїля, Твоє Ім’я повне благословення; біла ліліє, що поміж терня променіє; найчистіша Дівице з усіх створінь; з дитинства Богу посвячена.
Люблю Тебе, о Маріє, славо Святої Церкви, красо християн, обіцяна через Пророків, благословенна між усіма жінками.
Люблю Тебе, о Маріє, Царице Ангелів і людей; грозо духів темряви; обороно грішників; опоро слабких і висото усіх вибраних.
Люблю Тебе, о Маріє, Повірнице ласк Божих, котрими щедро усіх нас обдарувала; Потішителько засмучених, вмираючих, і Опікунко для всіх, котрі Тебе кличуть.
Люблю Тебе, о Маріє, найласкавіша Мати для всіх Своїх дітей; Брамо до місця хвали і вічної радості; Мати, що притягує дітей запахом чеснот Своїх і провадить їх до надбань вічних. Амінь.
Молитва величання Серця Марії
О, найулюбленіше Серце Непорочної Матері, Серце найсвятіше, найчистіше, найдосконаліше, джерело невичерпних ласк, доброти, лагідності, милосердя і любові. Серце понад усі людські серця, вершино усіх чеснот, найдосконаліший образе Серця Ісуса, яке завжди горить палкою любов’ю і любить Бога більше ніж усі Ангели Неба разом узяті. Ангели і Святі віддають більше хвали Пресвятій Тройці, аніж усі інші створіння, а Ти, о Серце Пресвятої Марії, любиш Бога понад них усіх. Прошу Тебе, наймиліша Мати,замкни мене у Своєму Серці, щоб відтоді я належав лише Богові та Тобі. Амінь.
Молитва до Матері Божої про тихість і смирення
О Діво, невимовної покори, Мати Божа, глянь милосердно на Твоє блудне дитя, щоб за Твоїм заступництвом перед Богом, пізнало свою ницість. Випроси мені ласку огиди до своїх гріхів, котрі ведуть мене до згуби, щоб я уникав всілякої гордині та пихи, щоб, наслідуючи смиренне і тихе Серце Твоє, заслужив вічну хвалу, обіцяну покірним і тихим. Амінь.
Акт посвяти Матері Божій
Я, (ім’я) грішник(ця) невірний(а), насмілююсь нині повторити і підтвердити обітниці, дані мною під час Святого Хрещення.
Усе це вкладаю в Твої пречисті Руки, Пресвята Богородице! Відрікаюсь назавжди сатани і усіх принад його і усіх діянь його.
Відаю себе повністю Господу моєму Ісусові Христові, втіленій Премудрості Божій, та візьму хрест мій і піду за Ним, несучи цей хрест по всі дні мого життя, і буду вірний Йому, ніж до сьогоднішнього дня.
Перед усіма небесними силами без плоті обираю Тебе, Пресвята Богородице, моєю Матір’ю і Господинею. Я раб, передаю Тобі та присвячую душу, тіло й усі належні мені блага, внутрішні й зовнішні; ціну моїх добрих справ, вчинених мною раніше, і тих котрі зможу вчинити в майбутньому; віддаю Тобі повне необмежене право розпоряджатися мною і всім, що мені належить без будь-яких обмежень, за Твоєю волею для найвищої слави Божої у часі та вічності.
Молитва до Матері Божої про доброту серця
Маріє, Мати Божа, збережи в мені серце дитини, серце чисте, як джерело. Нехай буде чисте, як джерело. Нехай буде моє серце простим, таким, в якому нема місця для смутку. Дай мені серце великодушне і чуйне, серце вірне і шляхетне на зразок Твого серця. Дай мені серце, яке не забуває добра, не тримає образи. Вчини, щоб моє серце було тихе і покірне; щоб любило, не очікуючи на взаємність; щоб з радістю витривало в Серці Твого Сина. Вчини, щоб моє серце жило славою Ісуса, щоб відповідало на Його любов і осягнуло повноту щастя в Небі. Амінь.
Молитва до Матері Божої
Радуйся Маріє, надіє наша і допомога! Тобі були віддані всі скарби ласк, які вислужив для нас Твій Син, Ісус Христос. Про що попросиш Його як Мати найулюбленіша – отримаєш, чого запрагнеш збудеться все згідно з Твоїм бажанням. Тому всі покоління в Твоєму Материнському Серці шукають утіхи і спасіння, кличуть з довірою: випроси нам ласки у Твого Сина. Амінь.
Молитва серця, повного подяки
Прославляю Тебе, о Серце Марії, Матері Милосердя, з найглибшою шаною.
Дякую Тобі за милосердя, котре випросила мені, бачачи усі мої упадки.
Дякую Тобі за всі ласки і блага, котре мені Твоє материнське Серце випросило.
Єднаю мою молитву з чистими душами, котрі Тебе почитають, вихваляють, люблять і мають надію на Тебе, що Ти, о Мати, від гріху мене збережеш і спасеш. Амінь.
Акт особистого віддання себе під опіку Матері Божій Непорочного Зачаття
Мати Божа, Непорочна Маріє! Це я (ім’я), посвячую Тобі тіло і душу мою, всі молитви і терпіння, все, чим є і що посідаю. З бажання у серці відаюся Тобі в неволю любові. Залишаю Тобі право розпоряджайся мною для спасіння людей і допомоги Церкві, якої Ти є Матір’ю. З цього часу прагну все робити з Тобою, через Тебе і для Тебе. Знаю, що власними силами нічого не зможу вчинити, а Ти можеш усе, що є волею Твого Сина, бо завжди перемагаєш. Вчини так, Царице неба, опоро вірних, аби моя родина, парафія і вся Україна були правдивим Царством Твого Сина. Амінь.
Молитва до Матері Божої за навернення грішників
Наймилостивіша Діво Маріє, Прибіжище грішників, благаю Тебе через милосердя Серця Твого, повного співчуття, і через смерть улюбленого Сина Твого Ісуса, випроси ласку навернення всім грішникам, а найбільше тим, котрі через згіршення і хиби науки спонукають ближніх до гріха. Нехай щиро навернуться до Бога. Солодке Серце Марії, будь нашим спасінням. Амінь.
Молитва прослави Пресвятої Діви Марії
Мати Божа, приходжу до Тебе не для того, щоб Тебе просити чи принести Тобі якийсь дар, лишень для того, щоб на Тебе подивитись і заплакати від радості, знаючи, що я – Твоя дитина, а Ти – моя Мати.
Приходжу, щоб бодай мить бути з Тобою, Мати моя, і нічого не промовляючи, співати Тобі від серця, переповненого щастям:
Ти – Мати Небесної Любові,
Ти – Найдосконаліше Створіння, що вийшло з рук Творця.
З цілого серця дякую Тобі, Мати Божа, за те, що годинами чекаєш тут на мене, за те, що Ти існуєш, за те, що Ти, Маріє, - Мати Христа. Богородице Діво, радуйся!
Пісня Марії
Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, Спасі моїм, що зглянувся Він на покору Своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене за блаженну вважатимуть, бо велике вчинив мені Потужний! Його ж Імення святе, і милість Його з роду в рід на тих, хто боїться Його! Він показує міць Свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого! Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим! Пригорнув Він Ізраїля, Свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був Він нашим отцям, Аврааму й насінню його аж повіки! Амінь.
Сон Божої Матері
Прийшов до неї Господь Ісус і запитав: "Мати чи спиш?". "Заснула відповіла Діва Марія, але Ти мене розбудив. Я бачила Тебе на Оливній горі, бачила від Каяфи до Пилата, від Пилата до Ірода коварного, там на бичуванні і опльованого, терпінням увінчанням. Потім Тебе судді судили, прив’язали до кам’яного стовпа і ланцюгами били Тебе, аж Твоє Святе Тіло відпало. А потім хрест прибили і бік списом пробили, з нього вийшла Свята Кров і Вода. З Хреста Твоє мертве Тіло зняли, на Моїх руках зложили".
Ісус на це ніжно сказав: "Мати милосердя! Хто той сон при собі носить, відмовляє і слухає, той без гріха смертельного залишиться. В тому домі ніхто не помре наглою смертю без прийняття Тіла і Крові Моєї".
А хто про, що буде просити мене, або тебе люба Мати, то отримає. А якщо той сон буде другим давати та при собі носити, той і сто днів відпусту дістане, хто його буде відмовляти або слухати , той не загине ніде: ні на війні, ні в дорозі, ні в якому домі. Хто той сон буде зберігати, тому ні вогонь ні вода шкодити не буде. Амінь.
Джерело: rosarioonline.altervista.org