Обзор Audi R8

Авто остается впечатляющим автомобилем с феноменальной родословной. Фантастический двигатель V-10 обеспечивает питание задних колес или всех 4 колес с помощью 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением. R8 – доступный как купе в конфигурациях V10 и V10 Plus и как V10 Spyder, трудно различить даже по стандартам спортивных автомобилей, а его огромная технологичность сочетается с ценой так же, как хороший дом. Модельный ряд R8 остается доступным исключительно с мощностью V-10: 540 л.с. для базового купе и Spyder и 610 л.с. для V10 Plus, который также имеет спортивные сиденья и карбоно-керамические тормоза.Заднеприводные модели Audi были добавлены в 2018 году, но это будут редкие экземпляры на дороге.R8 – это больше, чем просто автомобиль. Он также красиво отделан внутри с использованием высококлассной отделки и «Виртуальной кабины» Audi, которая отбрасывает обычные аналоговые датчики в пользу великолепного экрана прямо перед водителем.Несмотря на эволюцию, Audi R8 стал ещё более впечатляющим и экзотичным. Audi R8 2018 года на дороге выглядит, как ни с чем не сравнимый автомобиль.Его профиль отличителен благодаря наклонной стойке, которая толкает пассажирский салон намного вперед, чем спортивные автомобили с наклонной крышей, такие как, например, Porsche 911 и Mercedes-AMG GT. R8 довольно широк, но его элементы дизайна были вытеснены наружу, чтобы придать ему еще более посаженный вид, чем можно предположить по его габаритам.Изогнутое ветровое стекло обвивает алюминиевую и карбоновую пространственную раму, которая образует пассажирский салон, вмещающий двоих человек. Сзади, внешний вид больше напоминает Lamborghini, чем Audi, хотя и за полцены.R8 Spyders имеют длинную заднюю палубу, которая придает им определенную степень континентальной элегантности. Это не классический Bentley или Jaguar, но дизайн поразителен и привлекателен, особенно в многочисленных доступных ярких оттенках.На R8 V10 Plus эти лопасти и неподвижный задний спойлер (убирающийся в V10) состоят из углеродного волокна, поэтому не стоит царапать их. Audi R8 2018 года со своим балансом между производительностью и комфортом готов практически ко всему. Но что действительно удивляет, так это ежедневный комфорт, кое-что до сих пор предназначалось, в основном, для туристических автомобилей и автомобилей GT – например, Chevrolet Corvette и Porsche 911. Гибкость R8 отчасти зависит от его системы Drive Mode Select. Нажатием кнопок режимов «Комфорт» и «Авто» возвращают адаптивную подвеску на допустимый уровень для езды в городских условиях. Стоит выбрать Dynamic или Performance, и R8 готов к езде на треке.Не стоит делать ставку на V8 R8, который выдает 540 л.с. в стандартной комплектации. Лучше выбрать R8 V10 Plus (только купе), и эти цифры подскочат до 610 л.с. Несмотря на это, оба варианта R8 передают мощность во все четыре колеса через 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.Красиво законченный, Audi R8 даже несколько практичен для спортивного автомобиля. Несмотря на это, Audi R8 2018 года очень удобен и предлагает обтянутый кожей и другими высококачественными материалами салон, который по достоинству оценивается как дорогостоящий.В то время как R8 на первый взгляд выглядит спартанским внутри, его двухдверная пассажирская обивка обладает ультра-мягкой кожей. Где более дешёвые автомобили будут покрывать пластик тонким слоем металла, R8 в основном использует только самые высококлассные материалы.R8s поставляются в стандартной комплектации с поддерживающими спортивными сиденьями, которые обеспечивают потрясающее сцепление на извилистой дороге. Модели R8 V10 Plus поставляются с легкими гоночными сидениями, которые отлично смотрятся, но их спинки не регулируются. Независимо от места, R8 ставит водителей в более вертикальное положение, чем некоторые суперкары, что дает водителям отличный обзор изогнутого лобового стекла.Как и ожидалось, в R8 не так много грузового пространства - ни в его переднем багажнике, ни в салоне.Audi R8 оснащен множеством функций безопасности. Автомобиль поставляется с полным комплектом защитного оборудования, не все из которых сразу видны. Его алюминиевая и карбоновая пространственная рама достаточно жёсткая, чтобы поглощать удары, а R8 оснащен шестью подушками безопасности. Камера заднего вида и передний и задний парковочные датчики также являются стандартными, на что стоит обратить внимание, поскольку в R8 практически нет видимости через плечо.Audi R8 2018 года требует мало с точки зрения роскоши, технологий и производительности. Это может быть маленький, легкий суперкар, но Audi R8 оснащен высокотехнологичными функциями, которые призваны улучшить впечатления от вождения.R8 V10, доступный как купе и родстер с открытым верхом под названием Spyder оснащены кожей наппа, спортивными сидениями с регулируемой мощностью и подогревом в 18 направлениях, светодиодными фарами и мощностью 550 Вт. Аудиосистема Bang & Olufsen с 13 динамиками.В 2018 году в новой упаковке Black Optic добавлены специальные 20-дюймовые легкосплавные диски с темной отделкой и многочисленные черные акценты внутри и снаружи.R8 V10 Plus в дополнение к более мощному двигателю включает в себя массивные карбоно-керамические тормоза, ковшеобразные сидения гоночного стиля с фиксированной спинкой и жёсткую подвеску со стальными амортизаторами.Все R8 оснащены «виртуальной кабиной» Audi – 12,3-дюймовым экраном высокого разрешения, установленным прямо перед водителем. Управление осуществляется с помощью диска центральной консоли или кнопок на рулевом колесе. Это очень удобно для получения почти всей информации. Его экран может быть настроен для отображения только важной информации, такой как цифровое воссоздание традиционных датчиков, спутниковые карты или их комбинация.Audi R8, вероятнее всего, не покупается для экономии топлива, но можно удивиться тому, что он достаточно экономный. Можно с уверенностью сказать, что максимальная эффективность не стоит на первом месте в списке приоритетов того, кто выбирает себе суперкар.Расход топлива R8 составляет от 11.4 до 14.9 л на 100 км. Это не плохо для автомобиля, который выделяет такую мощь, и это связано с целым рядом факторов. Например, V-10 R8 оснащен системой отключения цилиндров, которая отключает пять из 10 цилиндров. А когда система Drive Select R8 установлена в комфортный режим, функция «плавания» исключает торможение двигателем во время езды на малой скорости в целях экономии топлива.