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Рівненщина має перше золото у новому спортивному сезоні

Головна, Спорт 14-січ, 2019, 20:389 prov 41
Перше золото у спортивному 2019 році. Його завоювали рівненські стрілки Дмитро Гонта та Оксана Ковальчук на зимовому чемпіонаті України зі стрільби кульової. Це перша перемога нашої команди у Львові.
Рівненщина має перше золото у новому спортивному сезоні

«Ми з Оксаною Ковальчук вибороли золото. Змагання відбулися у вправі ПП-50 (мікст) серед змішаних груп. Срібло та бронзу здобули львів’яни. До завершення змагань ще кілька днів, тому будемо боротися, щоб зайняти переможне місце у загальнокомандному заліку», - повідомляє Дмитро Гонта зі Львова.
Тренують спортсменів – Сергій Бондар та Олександр Камінський.
Загалом у чемпіонаті України беруть участь ще 9 спортсменів з області. Усі наші учасники – це вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності та ДЮСШ № 4.
Чемпіонат України розпочався 11 січня, а закінчиться 16. У його переліку пістолетні та гвинтівочні вправи, а також з пневматичної та малокаліберної зброї.
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