С чем носить длинный пуховик зимой 2018-2019

Зима не зря считается очень непростым временем года для большинства женщин, так как одеваться красиво и привлекательно, не замерзнув при этом – достаточно сложная задача. Однако не всё так плохо с зимней модой, как кажется на первый взгляд. Существует множество интересных и стильных вариантов для зимних луков, купить их можно на этом сайте Эти варианты будут рассмотрены в этой статье.
Содержание
• Красивая зимняя одежда
• Как выглядеть женственно в пуховике
• Другие практические советы, как красиво одеться в холода
Красивая зимняя одежда
Естественно, изысканные платья и высокие каблуки – не лучшее решение для таких погодных условий, поэтому их лучше отложить на случай более теплой погоды. А пока можно позаботиться о красивой зимней одежде, которая не только будет выигрышно смотреться, но и согревать в холодные времена.
Среди зимних трендов на одежду для девушек сейчас очень много самых разнообразных вязаных моделей: свитера, туники, платья, и др. Помимо того, что они чудесно смотрятся в сочетании с высокими сапогами, так ещё и хорошо согревают в холодную погоду. Более удобный вариант – старые добрые джинсы или брюки, среди которых также присутствует множество утепленных моделей.
Остается определиться с выбором верхней одежды. На сегодняшний день существует огромное количество разных моделей курток, пальто, шуб и так далее. Предпочтительно остановиться на сразу нескольких вариантах, так как куртки подходят для более повседневных образов, а шубы и пальто будут хорошо смотреться с элегантными нарядами.
Также не стоит забывать про необходимые зимой аксессуары, такие как шапки, шарфы и перчатки. Их также нужно подбирать в соответствии с нарядом и его цветовой гаммой. Например, к пуховику хорошо идут вязаные шапки, варежки и шарфы.
Как выглядеть женственно в пуховике
Когда речь заходит о таком востребованном предмете верхней одежды как длинный женский пуховик https://puhovichok.net/catalog/dlinnye, в голове сразу появляется множество ассоциаций с неудобством и излишней объемностью. Но несмотря на это, в нем всё равно возможно выглядеть женственно и стильно с помощью следующих способов:
1. Использовать пояс или поясную сумку поверх пуховика. Фактически этот незамысловатый трюк считается трендом и может быть применимым не только для пуховика, но и для другой верхней одежды.
2. Другая стильная фишка, которую часто используют – застегнутый на среднюю пуговицу и немного приспущенный с плеч пуховик. Благодаря такой асимметрии и легкой небрежности получается очень интересный образ, который также визуально стройнит фигуру.
3. Пуховики пастельных оттенков. Пастельные тона всегда ассоциируются с легкостью и непринужденностью, чего иногда так не хватает в серые будни. Кроме того, с таким пуховиком можно в самом деле выгодно выделяться на фоне темных угрюмых курток.
4. Короткий пуховик. Не стоит бояться замерзнуть, если пуховик недостаточно длинный. Если выбирать утепленную модель, которую не продувает снизу, и надевать её в сочетании с юбкой или обтягивающими джинсами, то образ ни в коем случае не будет выглядеть нелепо, а даже наоборот – стильно и привлекательно.
Другие практические советы, как красиво одеться в холода
В этом сезоне одним из трендов является многослойность, поэтому также не стоит бояться экспериментировать и комбинировать различные вещи из гардероба. Например, вместо одного теплого свитера можно попробовать надеть рубашку с кожаной юбкой, какой-нибудь кардиган, а также вязаные гольфы, которые будут чудесно смотреться в сочетании с юбкой.
Таким образом зимой необязательно носить исключительно ту одежду, которая согревает. Следуя этим советам, можно подобрать целое множество образов, в которых возможно одновременно и быть в тренде, и не замерзнуть от холода.