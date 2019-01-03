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На Львівщині СБУ викрила слідчого поліції на хабарі у дванадцять тисяч доларів США

--- 23-січ, 2019, 13:279 prov 59
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі слідчого одного з міських відділів Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав від місцевої жительки дванадцять тисяч доларів США. За вказану суму посадовець обіцяв перекваліфікувати дії жінки, яка незаконно зберігала наркотики на менш тяжку статтю Кримінального кодексу. Гроші мали перерахувати на новостворений банківський картковий рахунок, до якого поліцейський після транзакції мав отримати доступ онлайн.
Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після надходження коштів на рахунок. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Заходи з викриття протиправних дій посадовця поліції проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.
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